Die Anzahl der angezeigten Straftaten sei bei nahezu gleichbleibender Aufklärungsquote rückläufig. Insbesondere im Bereich des Wohnungseinbruchdiebstahls sei ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr festzustellen, was Gericke unter anderem auch auf eine intensivierte Präventions- und Beratungsarbeit zurückführte.

Der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Christoph Ingenohl, lobte den „Wachsamen Nachbarn“, da viele Einsätze auf Grund von verdächtigen Beobachtungen der Bürger zu verzeichnen waren. Die Verkehrsunfalllage verlaufe ähnlich wie im Vorjahr. Vorrangiges Ziel sei es in diesem Bereich, der Beteiligung von Radfahrern an den Verkehrsunfällen entgegenzuwirken und das Geschwindigkeitsniveau weiter zu senken.

Aktuelle Themen wurden in der Gesprächsrunde, an der auch der Leiter der Wache, Erster Polizeihauptkommissar Uwe Alteheld, der Leiter des Kriminalkommissariates Süd, Erster Kriminalhauptkommissar Burkhard Heese, sowie den in einer Förderphase für den Höheren Dienst befindlichen Polizeioberkommissar Sebastian Heinen teilnahmen, angesprochen. Dazu zählte auch der Personalbereich und die Möglichkeit, Polizeibeamte durch den Einsatz von Regierungsbeschäftigten von Schreibtischaufgaben zu entlasten. Polizeidirektor Christoph Ingenohl berichtete, dass derzeit eine vom Land NRW eingesetzte Arbeitsgruppe einen entsprechenden Vorschlag für das Innenministerium erarbeite.

Henning Rehbaum erklärte, dass die Landesregierung zu dem in der Koalitionsvereinbarung vereinbarten Schlagwort „Null Toleranz“ stehe. Dies bedeute, dass die Polizei konsequent gegen Straftäter und Rechtsbrecher vorgehe, um die Innere Sicherheit zu gewährleisten. Die Polizei im Kreis Warendorf habe seine „volle Rückendeckung“. Er werde sich auch weiterhin für die Interessen der Beamten einsetzen. Dies beziehe sich auch auf die von Christoph Ingenohl bemängelte, nicht ausreichende Ausstattung mit IT-Hard- und Software sowie Fahrzeugen.