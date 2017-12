Von Sabine Tegeler

Christoph Wessels ist stinksauer. Natürlich, weil am Wochenende Einbrecher in der Stadtbücherei alles mitnahmen, was sich zu Geld machen lässt. Schlimmer für den zuständigen Fachbereichsleiter aber ist, was damit den drei Mitarbeiterinnen angetan wurde, die Montagmorgen nichts ahnend zur Arbeit kamen und dann plötzlich im Chaos standen. „Für die Mitarbeiterinnen bot sich ein schockierendes Bild. Die Büros. . . ganz schlimm.“ Schränke und Schreibtische seien aufgebrochen und verwüstet gewesen, ihre Arbeitsplätze im wahrsten Sinne ramponiert. Christoph Wessels ist wütend: „Die Kolleginnen sind geschockt, die stehen jetzt echt neben sich.“

Irgendwann zwischen Freitag, 18.10 Uhr, und Montag, 7.40 Uhr, sind die Täter laut Mitteilung der Polizei in das städtische Gebäude eingebrochen. Sie kamen durch eines der Seitenfenster des Eingangs rein. Drinnen – im Unter- und Erdgeschoss – gingen sie auf Diebeszug. Und das ohne Rücksicht. Türen, Schränke und Schubladen wurden mit Gewalt geöffnet.

Information für die Nutzer. Foto: Sabine Tegeler

Die Polizei habe gleich die Kripo mit dazugeholt, berichtet Christoph Wessels: „Und die hat eine sehr umfängliche Aufnahme gemacht.“ Auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger sei schnell vor Ort gewesen. Dann ging es ans Aufräumen, damit die Stadtbücherei am Montagnachmittag wieder öffnen kann.

Zum Diebesgut zählen neben Bargeld viele elektronische Geräte wie Tablets und der – nagelneue – Beamer. Geräte, die wohlgemerkt nicht herumlagen, sondern in Stahlschränken eingeschlossen waren. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

„Jetzt müssen wir uns für unser angekündigtes Bilderbuchkino was einfallen lassen“, zeigt Wessels eindrucksvoll, dass dieser Einbruch alle die trifft, die gerne die Angebote der Stadtbücherei in Anspruch nehmen. Auch – oder besonders – die Ahlener Kinder.

Die Polizei sucht nun Menschen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können: Telefon 0 23 82 / 96 50.