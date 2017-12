Von Peter Schniederjürgen

„Zum ersten Mal können wir unser Krippenspiel an einem Sonntag aufführen“, freute sich Ralf Mersch. Vor der Kulisse auf dem Marktplatz drängten sich Hunderte Zuschauer aller Altersgruppen und erwarteten das Spiel der Kinder von der Martinschule. Ferdi Stratmann von der Volksbank, die das Spiel maßgeblich mitfinanziert, eröffnete das Spektakel.

Die Spannung unter den Zuschauern – ob Groß oder Klein – steigerte sich, als Organisator Mersch auch noch dem Leihgeber der spektakulären Nebenrollen dankte: „ Willi Surmann hat uns wieder die Tiere – die Esel Rudolph und Renate und die Schafe – geliehen.“

Fotostrecke: „Lebendige Krippe“ auf dem Weihnachtsmarkt Fotostrecke Foto: Peter Schniederjürgen

Dann endlich ging es los. Die Musikformation „T-Notes“ stimmte ein und die 15 Kinder aus dem Offenen Ganztag begannen ihr Spiel. Es war die klassische Weihnachtsgeschichte, die von den Martinschülern auf der Krippenbühne des „Ahlener Advents“ in aufgeführt wurde. So kam der römische Soldat und Bote, um Joseph und Maria die Aufforderung zur Meldung bei der kaiserlichen Volkszählung in Bethlehem zu überbringen. Ma­ria, bereits hochschwanger, war wenig begeistert von der anstehenden Reise vom heimatlichen Nazareth ins entfernte Bethlehem. Nichtsdes­totrotz machte sich das Paar auf den Weg. Es gehorchte dem kaiserlichen Willen. Der Massenandrang führte jedoch zur drastischen Verknappung der Gästebetten am Ort der Zählung. Für das fremde Paar eine betrübliche Erfahrung. Kein Ruheplatz war zu finden, bis Maria und Joseph schließlich in einem Stall unterkamen. Hier kam schließlich der Begründer der größten Weltreligion in der Menschheitsgeschichte zur Welt.

Eine zu Herzen gehende Geschichte, die von den jungen Mimen sehr liebe- und fantasievoll umgesetzt und mit großem Applaus der Zuschauer belohnt wurde. Das Krippenspiel auf dem „Ahlener Advent“ ist immer ein Magnet und hatte auch in diesem Jahr die Erwartungen der Zuschauer nicht enttäuscht. „Ganz persönlich möchte ich mich bei allen Helfern und Unterstützern bedanken, denn ohne sie wäre dieses schöne Spiel nicht zu machen“, hob Ralf Mersch hervor.