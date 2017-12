Von Reinhard Baldauf

Wer erst knapp zum Konzertbeginn bei „Rockin’ Christmas“ in die Lohnhalle kam, musste sich mit einem Stehplatz zufrieden geben. Die Weihnachtsausgabe von „Rock am Schacht“ ist nämlich immer ein etwas anderes weihnachtliches Konzert.

Am Samstag erklangen Rock, Pop und Country, aber mit eher ruhigen Songs. Passend startete der Gospelchor „Voices of Joy“ unter der Leitung von Martina Schröer. Unverstärkt kam der Gesang in die Lohnhalle nicht immer richtig rüber. Aber bei „Hallelujah“ des im vergangenen Jahr verstobenen Leonard Cohen spielte das keine Rolle, denn ergriffen sangen die meisten Gäste voller Inbrunst mit.

Alte Ahlener Haudegen sind „The Roots“. Das Quintett bot eine Mischung aus Balladen und ruhigeren Rocksongs. Los ging es mit dem „Little Drummer Boy“ (Der kleine Trommler). Hier marschierte Hansi Hartings mit einer Trommel durch das Publikum zur Bühne.

Ob „Heart Of Gold“ und „The Great Pretender“ oder „Mary’s Boy Child“ sowie „Nowhere Man“, das Publikum ging voll mit – besonders auch bei „Feliz Navidad“. Jörg Wolf, Ludger Eckel, Günter Knipping und Wolfgang Brand sowie Hansi Hartings wurden mit reichlich Applaus bedacht.

Das galt auch für Christian F. bei seinen zwei Auftritten. Der Pianist und Sänger spielte eigene Arrangements, bei denen er Rock und Klassik miteinander verband. „White­ Christmas“ erklang mit „The Entertainer“ aus dem Film „Der Clou“ und „Silent Night“ kam als Boogie Woogie super rüber – das Publikum klatschte kräftig mit – und wurde verbunden mit „Black Night“ sowie der „Kleinen Nachtmusik“ und „Rockin’ Over The World“.

Zum Schluss erklangen auch noch „Imagine“ und „Peace & Love“ von John Lennon. Die Schlussverbeugung von Christian Feischen enthielt übrigens eine Anspielung auf Keith Richards von den „Stones“: Mit der Faust auf den Kopf und dann auf die Brust schlagen und dabei leicht in die Knie gehen – das haben aber wohl nur die wenigsten bemerkt.

Mehrstimmigen Gesang mit akustischer Gitarrenbegleitung boten „C.U.B“. Das Trio holte Erinnerungen an die Zeiten von „Love & Peace“ hervor. Christina Ludwig, Ulla Heinze Becker und Bodo Sierau ließen unter anderem Songs von Größen wie Neil Young, Bob Dylan, den „Beatles“ und J. J. Cale erklingen. Dazu kamen neu arrangierte Traditionals. Das Publikum hörte bei den Melodien aus den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhundert gespannt zu.

Die „Winnetoussis“ spielten zum Abschluss flotten Country-Rock, zu dem vor der Bühne fröhlich getanzt wurde. Das spielfreudige Sextett mit Manuel Deinert, Josef Steffens, Sebastian Reinert und Andreas Nieling sowie den Sängerinnen Sabine Fischer und Nadine Stehmann – ganz in Westernmanier mit Cowboy-Hüten – machte dem Publikum auch noch nach 23 Uhr sichtlich Spaß. Josef Steffens beeindruckte dabei mit seinem Gitarrenspiel.

Durch den Abend führte ein festlich gekleideter Axel Ronig. Er gab Infos zu den Akteuren und kündigte weitere Konzerte an. Ausdrücklich wies er daraufhin: „Rock am Schacht“ gibt es erst wieder im Februar.