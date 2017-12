Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit besuchte die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass das „Mammut-Tierheim“. Die SPD-Politikerin informierte sich über den weiteren Ausbau zur Unterbringung der Fund- und Pensionstiere im Kreis sowie über aktuelle Probleme.

Die Leiterin Christiane Schäfer machte im Gespräch deutlich, wie froh sie ist, dass das Land das Tierheim nach und nach mehr unterstützt. Die Mittel für die Katzenkastration seien für 2018 wieder in gleicher Höhe vorgesehen, kündigte Watermann-Krass an. Allerdings seien die finanziellen Umstände zum Betreiben eines Tierheims nicht einfach, so Christiane Schäfer. Sie nahm das Weihnachtsgeschenk – Futter für Hunde und Katzen – gerne entgegen.

Bei einem Rundgang zeigte Christiane Schäfer neben den neuen Häusern der Einrichtung einen Rohbau, der Anfang kommenden Jahres fertig und für weitere Tiere Platz spenden soll. Die baulichen Veränderungen führen deutlich zu einer Verbesserung der Bedingungen für Tiere und Mitarbeiter. Diese Veränderungen erfordern natürlich finanzielle Mittel. Annette Watermann-Krass: „Ich sehe, das Tierheim hat sich sehr zum Positiven verändert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um Frau Schäfer leisten wirklichen einen tollen Job.“ Das Tierheim wird in der Trägerschaft des Tierschutzvereins Ahlen und Umgebung betrieben und finanziert sich durch Fundtierverträge mit Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf sowie Spenden. Christiane Schäfer betonte abschließend: „Egal, ob Geld, Sachen oder einfach Zeit. Wir freuen uns über jede Spende für unsere Tiere.“