Möglicherweise war es Dieselkraftstoff, der am Montag in einem Vorfluter Am Aechterkamp von einem Passanten „erschnüffelt“ wurde.

Von Christian Wolff

Stechender Geruch, wahrscheinlich von Dieselkraftstoff, zog einem Passanten am späten Montagnachmittag in die Nase. Der Mann hatte an der Halde gearbeitet und wenig später auch den regenbogenfarbenen Film auf dem Wasser im Vorfluter gesehen, der am Aechterkamp entlangführt. Wenig später waren auch Polizei und Feuerwehr zur Stelle.

Ein Hilfslöschfahrzeug sowie mehrere Fahrzeuge des Spezialzuges „Gefährliche Stoffe und Güter“ (GSG) rückten gegen 16 Uhr in den Ostenstadtteil aus. „Es ist schwer zu sagen, wann und auf welchem Wege die Betriebsstoffe ins Gewässer eingeleitet wurden“, sagte Oberbrandmeister Detlef Sudholt, der den Einsatz leitete. „Das kann schon vor Tagen passiert sein.“ Augenscheinlich kam der Schmierfilm vom Straßenrand – entweder durch einen defekten Fahrzeugtank oder vorsätzlich durch Entleeren eines Kanisters oder Ähnlichem. Die Polizei sucht daher mögliche Zeugen, die zwischen Alter Beckumer Straße und Bergamtsstraße etwas beobachtet haben, das auf den Verursacher schließen lässt.

Sudholt: „Wir hoffen, dass das Ganze noch nicht bis in die Werse geflossen ist.“ Dann nämlich hätte die von der Feuerwehr noch am Abend aufgebaute Ölsperre nur wenig auszurichten. Während des Einsatzes wurden auch die Ahlener Umweltbetriebe und die Untere Wasserbehörde verständigt.