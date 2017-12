Von Peter Schniederjürgen

Mehr als zweimal den Äquator entlang, dabei knapp zwölf Tonnen CO² und rund 6000 Liter Treibstoff gespart – diese eindrucksvollen Zahlen präsentierte am Montag Bürgermeister Dr. Alexander Berger bei der Preisübergabe an Teilnehmer des Stadtradelns im Sommer und Herbst.

Stilecht eröffnete das Stadtoberhaupt das Treffen im Rathaus mit einer Fahrradklingel. Und Berger fand auch gleich lobende Worte: „Das ist eine unglaublich beeindruckende Leistung, die hier abgelegt wurde.“ Beim Stadtradeln ging es darum, so viele Kilometer wie möglich CO²-neutral mit dem Rad zu schaffen. Rund 450 Teilnehmer hatten sich einzeln oder in einem der 30 Teams dem Wettbewerb gestellt.

„Um das fair zu bewerten, haben wir die Teilnehmer in sechs Kategorien aufgeteilt“, erklärte Organisatorin und Fahrradkoordinatorin Angelika Schöning. Schulen, Vereine, Betriebe, Politik, Soziales und Privat waren die Sparten, in denen in die Pedale getreten wurde. So trafen in der Kategorie Vereine beispielsweise die Gruppe „ADFC-Radelaktiv“ auf die „Bürgerinitiative BIC58n“, den Löschzug Dolberg sowie die Radsportfreunde Ahlen und weitere. In der Gruppe Politik strampelten alle gemeinsam für ein Ziel: „Ahlener Sozis radeln“, „Liberale radeln“, CDU Ahlen und die Seniorenunion. In der Kategorie Betriebe waren acht Teams unterwegs.

„Die meisten Kilometer brachte das Team ‚ Kette Winkelmann‘ zusammen, insgesamt 19 287 Kilometer“, verkündete Alexander Berger. Es folgten die Radsportfreunde Ahlen mit 10 834 Kilometern und die Seniorenunion mit 5733 Kilometern. Diese beeindruckenden Zahlen nahm der Bürgermeister zum Anlass, die Radler und alle weiteren Bürger gleich zu weiterem Radfahren zu motivieren: „Dabei gewinnen wir alle, persönlich ist es einfach gut für die Gesundheit und das Klima hat auch was davon.“

Ein besonderes Zeichen setzten übrigens die Gewinner aus der Kategorie Privat: Die „Fun Racer“, ein gemischtes Team um Olaf Heidenreich, übergaben ihren Gewinnerscheck gleich am Dienstag als Spende an den „Lunch Club“.