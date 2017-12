Einen symbolischen Scheck überreichten Stadtwerke-Geschäftsführer Hans Jürgen Tröger und Vertriebsleiter Thorsten Hatton an Ralf Dingemans, Petra Riesenbeck, Sebastian Altena, Ralf Marciniak und Peter Niemietz (v.r.). Foto: Ralf Steinhorst

Kinderschutzbund, Jugendfeuerwehr und Jugend-Rotkreuz profitieren in diesem Jahr vom guten Verkauf des Rabattcoupon-Hefts der Stadtwerke.

Von Ralf Steinhorst

Kinder und Jugendliche sind in diesem Jahr die Nutznießer der Spenden aus den Erlösen des Gutscheinheftes, die die Stadtwerke am Dienstagvormittag in ih­ren Geschäftsräumen über­gaben. Der Kinderschutzbund, die Jugendfeuerwehr und das Jugend-Rotkreuz werden das Geld sinnvoll einsetzen können.

2653 Gutscheinhefte der zehnjährigen Jubiläumsausgabe 2016/2017 wurden zum Preis von fünf Euro verkauft, ein Euro davon floss in die Spendenaktion. „Jeder, der ein Gutscheinheft gekauft hat, ist damit auch ein Spender der drei Institutionen“, verdeutlichte Stadtwerke-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tröger. Damit es dann noch eine runde Sache wurde, stockten die Stadtwerke die Summe auf 3000 Euro auf, die zu je 1000 Euro gleichmäßig gespendet wurden.

Von der aktuellen Ausgabe wurden bereits 1792 Hefte verkauft. Die Kunden profitieren beim Kauf von verschiedenen Rabattaktionen, die die inzwischen 40 Partner anbieten. „Wir wollen dadurch auch das Wir-Gefühl in Ahlen fördern“, nannte Tröger einen weiteren Aspekt des Gutscheinheftes.

Die Jugendfeuerwehr freute sich sehr über die Unterstützung. Peter Niemietz von der Hauptwache hielt auch den Verwendungszweck parat. Durch vorherige Spenden konnten schon einige neue Helme für die Jugendfeuerwehr angeschafft werden. Da aber noch welche fehlen, wird der Kauf von weiteren nun möglich. Auch sollen mit der Spende Fahrten und Ferienlager unterstützt werden. „Die Jugendarbeit bei der Feuerwehr ist wichtig“, ergänzte Sebastian Altena.

„Es wird Anschaffungen geben, die sonst nicht möglich sind – wir sind ja auf Spenden angewiesen“, freute sich der DRK-Ortsverbandsvorsitzende Ralf Marciniak, der Vorstandsmitglied Ralf Dingemans mitgebracht hatte. Mit dem Spendenbetrag sollen aber auch Fahrten organisiert werden, wo sich die Jugendlichen mit ihren Kollegen aus anderen Ortsverbänden treffen.

Im Fall des Kinderschutzbundes wird die Unterstützung im Bereich der Ausbildung der ehrenamtlichen Berater am Kinder- und Jugendtelefon eingesetzt. „Das können wir nur durch Spenden aufbringen“, zeigte sich Schatzmeisterin Petra Riesenbeck dankbar. Im Jahr finden zwei Ausbildungslehrgänge statt, damit die „Nummer gegen Kummer“ rund um die Uhr von Kindern und Jugendlichen angerufen werden kann, denen ein Ansprechpartner bei Problemen fehlt.