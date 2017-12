Ein 40-jähriger Ahlener befuhr am Dienstagnachmittag um 17.43 Uhr die Alte Ahlener Straße (K 28) aus Beckum kommend in Richtung Ahlen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam erst im Straßengraben zum Stillstand. Der 40-Jährige verletzte sich, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, so die Polizei. Durch den Unfall wurde ebenfalls der Zaun eines benachbarten Grundstückes beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt etwa 7500 Euro.