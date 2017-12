Mit Förderern und Unterstützern enthüllten Dr. Alexander Berger, Lutz Henke und Heinz Günnewig die Infotafel vor dem Spruchsteine-Weg in der Langst. Goethe-Zitate geben zukünftig an neuen Standorten Stoff zum Nachdenken beim Spaziergang. Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

„Dank der großen Unterstützung durch die Sparkasse, des Heimat-Förderkreises, des Vorhelmer Heimatvereins und nicht zuletzt auch durch die Firma Magera kommen diese Spruchsteine wieder zu neuer Geltung“, sagte Berger. Die Anröchter Sandsteine wurden zum Teil bereits im Jahr 1978 aufgestellt. Der Lauf der Zeit machte eine Grundsanierung der schweren Kulturgüter nötig. Jetzt haben Steine und Stelen auf Initiative des Heimat-Förderkreises einen neuen, gefälligen Standort gefunden.

„So können sie den Spaziergängern manch schönen Gedanken mit auf den Weg geben“, befand der Stadtchef. Dazu informiert nun noch eine Schrifttafel über Herkunft und Geschichte der Steine. Insgesamt konnte das Projekt in nur einem Jahr verwirklicht werden.

Ratsherr Heinz Günnewig informierte die Stadtverwaltung Ende 2016 über den schlechten Zustand des sogenannten „Goethewegs“. Mit dem Heimat-Förderkreis bestand schnell Einvernehmen für den Erhalt der Steine – einschließlich des nötigen Standortwechsels. So stehen die elf Steine und eine Stele mit den eingemeißelten Zitaten von Johann Wolfgang von Goethe an der Längsachse des Stadtwaldes.

Zunächst mussten die Steine in die Steinmetzwerkstatt an der Weidenstraße geschafft werden. Allein das war schon eine große Aufgabe. Schließlich standen die Blöcke nicht sonderlich verkehrsgünstig und fast immer weit von asphaltiertem Grund entfernt. „Hier hat uns der Landwirt Georg Breloh großartig mit schwerem Gerät unterstützt“, erinnert sich Steinmetzmeister Ulrich Magera. Dort angekommen, ging es an die zum Teil ramponierten, stark verschmutzten und bewachsenen Oberflächen. Dem sanft eingestellten Druckreiniger folgten Behandlungen mit einem speziellen Reinigungsmittel. Es wurden scharfe Kanten an den grünlichen Steinen geglättet und Risse auffüllt. Schließlich waren doch Schriften wieder lesbar zu machen. „Wir haben sie mit schwarzer Spezialfarbe nachgemalt und nötigenfalls auch die Schrift im Stein nachgeschnitten“, erklärte Ulrich Magera.