Premiere in der Geburtsklinik im St.-Franziskus-Hospital: Emir ist der erste Erdenbürger, der am Samstag um 21.50 Uhr im künstlerisch gestalteten Kreißsaal die Augen aufschlug.

Von Dierk Hartleb

„Ich habe mich hier sehr gut aufgehoben gefühlt“, sagt Özlem Yavuz beim Pressetermin am Mittwoch. Vor allem die farbig gestaltete Decke mit den warmen Ocker und Blautönen hat sie als sehr wohltuend empfunden. Vor ihrer Niederkunft habe sie sich im Internet über die Leistungen der Geburtshilfe im Ahlener Krankenhaus informiert und sei auf das Projekt des Kunstleistungskurses des Städtischen Gymnasiums gestoßen. Mit dem Wunsch, in dem von Schülerinnen und Schülern gestalteten Kreißsaal niederzukommen, sei sie in die Klinik gekommen. Dort sei ihr für die Geburt besagter Kreißsaal angeboten worden. Keine Frage, dass die Mutter einer sechsjährigen Tochter sofort begeistert einwilligte.

Adurrahman Yavuz teilt die Begeisterung seiner Frau. Er war bei der Geburt dabei und ist von dem Ambiente genauso angetan. Dazu gehört für den jungen Vater auch das gesamte Team um Oberarzt Kai Reinecke, Assistenzärztin Amena Massoud und Hebamme Karin Brogowski. „Das ist wirklich ein eingespieltes Team“, fasst er seinen Eindruck zusammen. Und den Umgang beschreibt er als sehr kollegial.

Überhaupt die Geburt miterleben zu können: „Das war Hammer“, sagt Adurrahman Yavuz. Zwar war er bei der Geburt seiner Tochter auch dabei, aber damals mussten die Ärzte einen Kaiserschnitt vornehmen.

„Ich hatte diesmal große Angst“, erklärte Özlem Yavuz. Doch jetzt war es eine Spontangeburt ohne Komplikationen. Während die junge Mutter über ihre Erfahrungen berichtet, schläft Emir, der 3540 Gramm auf die Waage bringt und 52 Zentimeter misst, selig in seiner Bettchen. Nur als ihn Vater Abdurrahman einmal kurz aus dem fahrbaren Kinderbett hebt, um ihn fotogen in die Kamera lächeln zu lassen, wird er einen Moment lang knütterig.

Die jungen Künstler vom Städtischen Gymnasium wären sicherlich gerne bei dem Pressetermin dabei gewesen, versichert Kunstlehrerin Marita Schäper. Aber die offizielle Einweihung stehe ohnehin noch aus, bestätigt Chefarzt Dr. Dr. med Markus Gantert. Einige Dinge ließen noch auf sich warten, so wie die Tür zum Kreißsaal. Eine OP-Lampe habe man sich schnell aus dem Nachbarkreissaal besorgt.

Die Idee für dieses ungewöhnliche Kunstprojekt hatte Gantert. Architekt Christian Tripp hatte zunächst über Hygiene- und Brandschutzauflagen informiert, gemeinsam wurde die Beleuchtungssituation überdacht und das Für und Wider von Vorhängen diskutiert. Zudem ging es im Vorfeld über die Funktionalität von Schränken.

Unter den verschiedenen Modellen entschied sich die Fachjury für die Version, die die Schüler im November realisierten. Insgesamt hatte das Projekt einen Vorlauf von deutlich mehr als einem Jahr, stellt Dr. Gantert fest. Aber so es sei nun einmal bei der öffentlichen Hand.