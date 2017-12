Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (l.) nahm Susanne Faust von der Feuerwehr Ahlen am Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten in Kevelaer teil. Foto: Stadt Ahlen

Das festliche Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten wurde am Samstag in Kevelaer aufgezeichnet. Die Ahlenerin Susanne Faust gehörte zu den auserwählten Ehrenamtlichen, die zu der Veranstaltung mit Frank-Walter Steinmeier eingeladen wurden.

Für das festliche Weihnachtskonzert des Bundespräsidenten kann man auch für noch so viel Geld nirgendwo eine Karte kaufen. Wer auf die Gästeliste kommen möchte, muss schon für die Allgemeinheit Herausragendes geleistet haben. Auf das ehrenamtliche Engagement der Ahlenerin Susanne Faust ist in diesem Jahr das Bundespräsidialamt aufmerksam geworden.

Als Dank und Anerkennung für Fausts Wirken im landesweiten Netzwerk „Feuerwehrensache“ durfte die Brandoberinspektorin der Freiwilligen Feuerwehr Ahlen am Samstag der Fernsehaufzeichnung des Konzerts in der Basilika Kevelaer beiwohnen. Ausgestrahlt wird die Sendung am Heiligabend um 18 Uhr im ZDF.

Mit diesem Zeichen der Wertschätzung durch das Staatsoberhaupt hätte Susanne Faust in ihren kühnsten Träumen niemals gerechnet. „Es kam für mich vollkommen überraschend, als ich plötzlich die Einladung in der Post fand“, sagt die 37-Jährige. Feierlich und mit strengem Protokoll sei das Konzert gewesen, ganz anders als der anschließende Empfang durch Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender. „Beide waren im Gespräch unglaublich freundlich und entspannt, überhaupt nicht präsidial.“ Im Gespräch habe Steinmeier seine hohe Achtung vor den Feuerwehrleuten in Deutschland zum Ausdruck gebracht und gebeten, seinen Dank allen Kameraden auszurichten.

Ähnlich locker sei TV-Moderator Johannes B. Kerner gewesen, der durch das Konzert geführt hat. „Ganz ohne Allüren, einfach umgänglich.“

Seit früher Jugend ist Susanne Faust „Feuer und Flamme“ für die Arbeit der Brandwächter. Vor 20 Jahren trat sie als eine der ersten Frauen in die Freiwillige Feuerwehr ein, seit 2004 ist die gelernte Tischlerin auch hauptberuflich der Feuerwehr verbunden. Die stellvertretende Führerin des Löschzugs Hauptwache widmet sich mit Hingabe der Nachwuchspflege. So ist sie nicht nur stellvertretende Jugendfeuerwehr-Wartin, sondern auch im landesweiten Netzwerk „Feuerwehrensache“ integrativ engagiert.

Als eine der ersten Feuerwehren in NRW widmeten sich die Ahlener Brandschützer intensiv den Bemühungen um kulturelle Vielfalt. Zusammen mit dem städtischen Integrationsteam und unter Federführung des Innenministeriums organisierte Faust Treffen, Termine, Vorstellungen und Workshops, um die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr bei islamischen Vereinen und Verbänden in Ahlen vorzustellen. Aber auch intern sensibilisierte sie die Feuerwehrleute in Kursen zu diesem Thema. Derzeit absolviert die Mutter eines zweijährigen Sohnes einen Aufstiegslehrgang zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst.