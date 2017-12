Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an Heiligabend meldet die Polizei. Zeugen, die im Außenbereich der Hammer Straße etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich zu melden.

Ausgerechnet an Heiligabend verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Hammer Straße im Außenbereich. Nach Polizeiangaben hebelten sie in der Zeit zwischen 3.30 und 9.30 Uhr mehrere Fenster auf. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.