Handlungsbedarf besteht auf der Weststraße: Die Stadt Ahlen stellt in der Bürgerinformation Pläne vor, wie der Verkehr sicherer werden kann. Zugleich soll auch an dieser Stelle mehr für den Radverkehr getan werden, wie es zuletzt unter anderem auf Moltkestraße, Nordenmauer und Wallstraße durch zusätzliche Markierungen und Beschilderungen geschehen ist. Foto: Stadt Ahlen

Ahlen -

„Neue Wege in die Innenstadt“ will die Stadt Ahlen mit ihren Bürgern beim Radverkehrskonzept „Ped-Ahlen“ beschreiten. Unter diesem Motto steht auch eine Bürgerinformation, zu der Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Dienstag, 9. Januar, in den Ratssaal einlädt.