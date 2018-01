Auf dem Marktplatz tummelten sich nach Mitternacht viele Besucher, allerdings waren es – aufgrund des fehlenden Festzeltes – weniger als in den Vorjahren. Foto: Reinhard Baldauf

Ausgebuchte Restaurants, volle Kneipen und jede Menge gutes Essen. So vollzog sich die Jahreswende in der Innenstadt. Allerdings: Auf dem Marktplatz war weit weniger los als in den Vorjahren. Das Festzelt fehlte.

Von Reinhard Baldauf

Jugendliche auf dem Marktplatz, die nicht nur mit Sekt, sondern auch mit Cola auf das Jahr 2018 anstießen, waren schon ein ungewöhnliches Bild. Schon weit vor Mitternacht stiegen Raketen in den Himmel und krachten Böller, doch ab 0 Uhr erleuchteten unzählige Feuerwerke die Innenstadt zur Begrüßung des neuen Jahres. Ahlens gute Stube war allerdings nicht so gut gefüllt wie in den vergangenen Jahren. Schließlich fehlte das Festzelt.

Fester Bestandteil der letzten Nacht im alten Jahr sind die Silvesterfeiern im Bürgerzentrum und im „Cinema Ahlen“. Die Schuhfabrik war auch dieses Mal ausgebucht. Los ging es mit einem umfangreichen Büfett, das viel Lob fand. Christiane Busmann freute sich über so viel Zusprach. Ab 22 Uhr war dann Tanz angesagt. Um Mitternacht ging es auf die Straße und auch hier zündete ein großes Feuerwerk. Zuvor bekam jeder Gast ein Glas Sekt und als Mitternachtssnack wurde ein Käse-Büffet aufgebaut.

Bereits zum elften Mal stieg die große Silvesterparty im Kino, wo es bereits um 18.30 Uhr mit einem Sektempfang losging und danach das Büfett vom Partyservice Struckholt eröffnet wurde.

Neben verschiedenen warmen Speisen waren Salate, Antipasti und weitere Snacks zu haben. Richtig los ging es aber erst nach den Filmen. Gestartet wurde hier mit „Star Wars – Die letzten Jedi“ in 3 D. Zum cineastischen Angebot gehörten aber auch „Paddington 2“ und nach Mitternacht „Burg Schreckenstein 2“. „Wir haben genau so viel Besucher wie im vergangenen Jahr. Wir könnten noch einige Gäste mehr reinlassen, aber dann würde es möglicherweise zu eng werden“, meinte Kinobetreiber Martin Temme, der um Mitternacht mit seinen Gästen aufs neue Jahr anstieß.

Fotostrecke: Silvesterpartys in Ahlen Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Nicht nur die Lokale in der Innenstadt verzeichneten einen guten Besuch. Besonders die Restaurants waren meist ausgebucht. Das „La Garda“ am Freibad hatte schon seit langer Zeit keinen freien Platz mehr zu vergeben. Wirt Yunus Kaya: „Um 22 Uhr machen wir hier Schluss. Wir alle haben Familie und wollen auch noch etwas zusammen feiern.“

Voll war es auch in der „Zisterne“, wo – genauso wie im „Klosterstübchen“ – ein Büfett lockte. Zum Teil waren Gäste von weiter her angereist, um Freunde oder Familienmitglieder zu treffen. So war die Schwester von Jürgen Klumpp aus Süddeutschland angereist – stolze 500 Kilometer. Wirtin Gaby Klumpp und ihre Mannschaft bemühten sich aufopferungsvoll um die Gäste. Lisa Kemper, Wirtin vom „Klosterstübchen“, freute sich, ungezwungen mit ihren zahlreichen Gästen feiern zu können.

Umziehen hieß es für viele Gäste im Restaurant „Romantica“. Nach den Essen ging es nach nebenan in die Vinothek, wo sich dann Gerardo Lombardi und sein Team um die Gäste kümmerten. Seine Mutter Fe Lombardi verriet schon einmal kurz nach Mitternacht: „Später gibt es noch Live-Musik.“