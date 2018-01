Von Christian Wolff

Kaum sind die Spuren von Silvester beseitigt, stehen die Narren parat, um ihre Session genauso schwungvoll fortzusetzen wie sie am „Elften im Elften“ begonnen hat. Dabei haben sich Stadtprinz Andy I. (Lerley) und sein Gefolge eigentlich gar keine Pause gegönnt. Auch „zwischen den Jahren“ waren sie unterwegs.

Noch kurz vor der Jahreswende besuchte der prinzliche Tross Peter Diecksmeier. Das Gründungsmitglied der Schwarz-Gelben Funken feierte nämlich seinen 60. Geburtstag und freute sich sichtlich über die frohsinnige Überraschung von Andy und seinem Gefolge. „Das ist doch Ehrensache“, kommentierte es Adjutant Dirk Abendroth.

Die Tollität rührt derzeit ebenso ordentlich die Werbetrommel für den „Westfälischen Galaabend“, der alle Karnevalsfreunde am Samstag, 13. Januar, in den Hof Münsterland, Kruppstraße, lockt. Gemeinsame Ausrichter sind die Schwarz-Gelben Funken und die KG „Nett un oerndlik“.

Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte der „Kölsch-Connection“ und der „Rhein-Fanfaren“. Los geht‘s um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 16 Euro direkt am Hof Münstland oder per E-Mail an info@schwarz-gelbe-funken.de zu erhalten.