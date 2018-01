Von Peter Schniederjürgen

Die Kooperation der Schlaganfallinitiative Ahlen und dem Verein „Augenblicke“ ist ausgeweitet worden. „Dank des Vereins können wir nun auch nach den neuen Abrechnungsvorschriften der Krankenkassen den Reha-Sport weiter anbieten“, freut sich Martin Kamps vom Vorstand der Initiative am Mittwoch beim Pressetermin.

Damit wird die lange, fruchtbare Zusammenarbeit um einen wichtigen Baustein erweitert. Stephanie Papenfort, ausgebildete Physiotherapeutin, hat die zusätzlichen Qualifikationen wie beispielsweise „Übungsleiter für neuronal erkrankte Menschen“ erworben. Unter dem Banner des Vereins „Augenblicke“ kann die Schlaganfallinitiative nun solche Angebote machen: verordnungsfähig für die Fach- und Hausärzte ohne deren Budgets zu belasten, erklärt Christine Funda-Thormann von „Augenblicke“. „Diese Gymnastikstunden finden immer Donnerstag von 16 bis 17 Uhr in der Alten Feuerwache statt“, ergänzt Stephanie Papenfort.

Dazu stellt Martin Kamps noch das Jahresprogramm der Schlaganfallinitiative vor. „Der Spitzenreiter in der Beliebtheit sind die Kegelveranstaltungen“, weiß Kamps aus Erfahrung. Denn gerade hier werde das soziale Element mit dem Trainings- oder Übungsaspekt verbunden – aber nicht im sturen Übungscharakter, sondern eben spielerisch.

Die Veranstaltungen finden fast immer am vierten Donnerstag des Monats gegen 15 Uhr statt. Zunächst beginnt das Jahresprogramm mit der Karnevalsfeier am 25. Januar in der Alten Feuerwache. Am 22. Februar treffen sich die Mitglieder zum gemütlichen Beisammensein. Das erste Kegeln folgt am 22. März, Details werden noch bekanntgegeben. Die Mitglieder treffen sich zur Versammlung am 26. April und am 24. Mai führt ein Ausflug nach Sünnighausen. Ein Eisdielenbesuch steht am 28. Juni auf dem Programm. Im Juli entfällt die Veranstaltung wegen der Sommerpause. Am 23. August ist das zweite Kegeln angesagt, auch hier werden Details rechtzeitig bekanntgegeben. So auch fü den Ausflug, der für den 27. September geplant ist. Am 25. Oktober ist wieder das gemütliche Beisammensein in der Alten Feuerwache vorgesehen. Dort findet auch die Adventsfeier am 22. November statt. Die Weihnachtsfeier läuft im Gasthaus Quante am 6. Dezember. Für weitere Information steht Bernhard Bicking unter Telefon 69 12 zur Verfügung.