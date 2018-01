Reinhold Leuthardt hat über 10 000 Fahrzeuge – im Miniaturformat. Seit 45 Jahren trägt der Ahlener „Matchbox“-Autos mit Leidenschaft zusammen, was schon fast eine Wissenschaft ist. In seinen Räumen wird mittlerweile der Platz knapp.

Von Ralf Steinhorst

Die einen kaufen sie, um sie ihren Kindern zum Spielen zu schenken. Die anderen kaufen sie, um sie zu sammeln. Zu Letztgenannten gehört Reinhold Leuthardt. Seit 45 Jahren trägt der Ahlener „Matchbox“-Autos mit Leidenschaft zusammen, was schon fast eine Wissenschaft ist. Über 10 000 Autos finden sich in seinen Räumen wieder.

Seit 1953 werden die „Matchbox“-Spielzeug-Modellautos gebaut. Matchbox deshalb, weil die Verpackungen an die Größe von Streichholzschachteln, die im Englischen „matchbox“ heißen, erinnern. Seit 1972 sammelt sie Reinhold Leuthardt und erklärt den Reiz: „Jedes Jahr kommen 125 neue und alte Modelle in verschiedenen Farben und Beschriftungen heraus“. Jedes Modell hat eine eigene Nummer, was eine Besonderheit ist. Basis ist eine Grundnummer, die bei einem Ford Transit zum Beispiel „250-34“ heißt.

Betritt man nur allein die Stube im Obergeschoss seines Hauses, werden die Gänge eng. Entweder ist die Matchboxsammlung gestapelt oder hängt von der Decke. Als praktisch erweist sich da die Verpackung, die in der Pappe ein Fenster hat, die einen Einblick ins Innere und damit auf die Autos freigibt. Da der Platz im Obergeschoss schon lange nicht mehr reicht, sind weitere Autos im Keller geparkt.

„Es ist alles in Katalogen niedergeschrieben“, behält Reinhold Leuthardt seine Übersicht. Denn die Listen sind bis ins kleinste Detail ausführlich erstellt. Das geht bis in die Beschreibung von Farben, Rädern und Sitzen. Dazu hat er vier Clubzeitschriften abonniert, um auf dem Laufenden zu bleiben. Modellzeitschriften ergänzen den Lesestoff.

Wobei es immer schwer ist, neue Modelle zu kaufen. Denn wer gezielt im Internet bestimmte Modelle bestellen will, hat schlechte Karten. „Du musst rumfahren und in Geschäften gucken“, erklärt der Sammler, dass auch die Läden nicht gezielt beim Hersteller „Mattel“ kaufen können. Es werden nur Stückzahlen geordert, welches Modell geliefert wird, bleibt dem Zufall überlassen.

Wobei die 125 Jahresmodelle nicht mal alle in Deutschland zum Verkauf kommen. So hat Deutschland seine Teiledition, Großbritannien und die USA wieder eine andere. Eine komplette Jahresedition hat Reinhold Leuthardt deshalb noch nicht sammeln können.

Um die Sammlung aber weiter vervollständigen zu können, pflegt Reinhold Leuthardt Kontakte zu Matchbox-Clubs, vor allem in Großbritannien. Fährt er mal wieder auf die Insel, steht dort auch immer ein Besuch der Clubs an. Matchbox-Börsen, die Termine sind fester Bestandteil in Reinhold Leuthardts Terminkalander, ebenfalls. Da werden dann auch mal doppelte Modelle getauscht oder die, die es nur in Deutschland gibt. Und natürlich werden auch dort Kaufhäuser und Spielzeugläden angesteuert. Aber auch über sogenannte „Dealer“ versucht er an fehlende Modelle zu kommen. „Mir fehlen von diesem Jahr noch 17 bis 18 Stück“, schaut sich Reinhold Leuthardt weiter um.

Besonders hat es dem „Matchbox“-Fan der VW Bulli T1 angetan. Allein von diesem Modell hat er über 120 Autos in allen Variationen im Bestand. Nimmt man die Bullis von Schüco mit dazu, sind es über 2000. „Wenn ich könnte würde ich Bulli fahren“, schwärmt Reinhold Leuthardt. Für ihn allein sei das aber zu unwirtschaftlich.

Also konzentriert er sich weiter auf die kleinen Nachbauten und bleibt beharrlich. „Das ist das Schöne am Sammeln. Wenn du alles schnell im Internet kaufen könntest, wäre der Reiz weg.“ Wobei das Internet dann doch eine große Hilfe sein kann, um die Übersicht zu behalten. Und so träumt der Sammler auch mal davon, vor einem ganz besonderen Geschäft zu stehen. Nämlich vor einem, in dem alle Modelle stehen, die ihm fehlen.