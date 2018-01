Die beliebtesten Vornamen in Ahlen 2017 verriet der Leiter des Standesamts Ralf Feldmann am Donnerstag. Und er hatte noch jede Menge Zahlen parat.

Von Sabine Tegeler

Ob Deutschland, Nordrhein-Westfalen oder Ahlen – wenn‘s um den beliebtesten Jungenvornamen 2017 geht, herrscht landauf landab Einigkeit: Ben. Bei den Mädchen sieht es schon anders aus. Bundesweit hat sich Emma nach oben geschoben, in NRW die Mia und in Ahlen – Mila.

Das ergibt die alljährliche Auswertung des Standesamts, die dessen Leiter Ralf Feldmann am Donnerstag vorlegte. Zehn Milas und 17 Bens wurden im vergangenen Jahr beurkundet, gefolgt von neun Leas und zehn Leons. Auf die weiteren Plätze verwiesen wurden bei den Mädchen Hannah, Marie und Mia, bei den Jungen Leonard, Maximilian und Paul. Dennoch: „Die alten Namen bleiben im Trend“, sagt Gabriele Hoffmann, Leiterin des Fachbereichs Bürger- und Personalservice.

988 Geburten wurden beim Standesamt beurkundet. „Bis zum 22. Dezember“, erklärt Ralf Feldmann, dass natürlich auch danach noch Kinder geboren, aber erst in 2018 im Standesamt angemeldet wurden. Zum Vergleich: 2016 waren es 1094 Geburten. Ein ziemlicher „Ausreißer“, wie Gabriele Hoffmann beim Blick in die Fünf-Jahres-Statistik feststellt. Denn auch von 2013 bis 2015 hatten sich die Ahlener Geburtenanmeldungen im guten 900er-Bereich bewegt.

240 Paare schlossen 2017 die Ehe (2016: 235). „Darunter fallen auch vier Eheschließungen nach dem Gesetz ,Ehe für alle‘“, erklärt Ralf Feldmann und geht noch ins Detail: Die „Ehe für alle“ gilt seit dem 1. Oktober. Von den vier gleichgeschlechtlichen Eheschließungen hätten drei Paare zuvor bereits in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt und diese nun in eine Ehe umgewandelt. „Das passiert ganz formal und mit Ja-Wort“, erklärt der Standesbeamte. Die beliebtesten Tage zum Heiraten seien übrigens neben dem Valentinstag auch die Freitage, wenn der Donnerstag davor ein Feiertag ist. 126 Paare wählten als Ort der Eheschließung das Trauzimmer im Rathaus, 74 das Heimatmuseum. 25 bevorzugten die Alte Mühle in Vorhelm und sieben den Ratssaal im Alten Rathaus. Im Trauzimmer des Alten Rathauses gaben sich fünf Paare das Ja-Wort, im Heimathaus Dolberg drei.

Der Großteil der Eheleute – 199 Paare – entschied sich übrigens für die Tradition und wählte den Namen des Mannes als Ehenamen. 20-mal wurde der Nachname der Frau gewählt und 21-mal verzichteten die Ehepartner auf einen gemeinsamen Familiennamen.

Abschließend wirft Ralf Feldmann einen Blick auf die Anzahl der Verstorbenen des vergangenen Jahres. Mit 504 liegt die leicht unter der von 2016, als 535 Sterbefälle beurkundet wurden.