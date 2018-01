Von Christian Wolff

Die Steine passen so gar nicht in die Fassade. Glatt sind sie, alle im selben Rot-Ton gehalten, während im Umfeld raue Ziegel mit den Farbspuren der Jahrzehnte dominieren. Diese Ecke am Altbau des Ahlener Amtsgerichts, seitlich zum Gelände des ehemaligen Stadttheaters an der Gerichtsstraße gelegen, sticht hervor.

Doch es handelt sich weder um einen Kriegsschaden, noch um ein Unfallrelikt: Vor genau 50 Jahren wurde hier das einstige Seitenportal des Gerichtsgebäudes aus freien Stücken abgeschlagen. In Zeiten, wo der Denkmalschutz noch in seinen Kinderschuhen steckte, die Gesellschaft ganz auf Fortschritt und Schlichtheit eingestellt war, sicher nichts Ungewöhnliches – obwohl das Objekt aus dem Jahr 1897 stammt und somit 1968 schon stolze 71 Jahre „auf dem Buckel“ hatte.

Die damalige „Ahlener Volkszeitung“ legte den Finger in die Wunde: Unter dem Titel „Presslufthammer zerstörten schöne Balsalt-Ornamentik“ erschien ein Artikel, der mit den Verantwortlichen hart „ins Gericht“ ging.

Der Original-Artikel aus der „Ahlener Volkszeitung" von 1968. Foto: Rolf Kersting

„Wie wir erfuhren, musste der Eingang weichen, weil man Platz für einen kleinen Zusatzraum schaffen will. Große Basaltsteine wurden herausgebrochen und zertrümmert“, schrieb Redakteur Rolf Kersting und nannte es „Verlust der optischen Würde“ an dieser Stelle. „Die Vernichtung des Eingangs wäre noch zu verstehen, wenn der Zweck den Aufwand lohnen würde. Doch wiegt der minimale Raumgewinn das alles auf? Mit Recht sagen viele Bürger: ,Musste das sein? – Schade um das schöne Portal‘.“

Dass die Zeit – entgegen eines Sprichworts – nicht alle Wunden heilt, ist bekannt. Es gilt allerdings auch für die „Narbe“ auf der Gerichtsfassade, die nach einem halben Jahrhundert noch deutlich zu sehen ist . . .