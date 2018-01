Von Christian Wolff

Gehen bei „Laib und Seele“ zum Ende dieses Monats die Lichter aus? Wie die „AZ“ aus Mitarbeiterkreisen erfuhr, haben die Angestellten des Cafés an der Weststraße 82 ihre Kündigung erhalten. Bereits seit einigen Tagen wurden die Öffnungszeiten zurückgefahren. Parallel dazu wird versucht, für das Geschäft einen neuen Betreiber zu finden. Eine Entscheidung hierzu könnte kurzfristig fallen. Inzwischen soll es zur aktuellen Entwicklung, die gemeinsam mit Sanierungsberatern auf den Weg gebracht wurde, ei­ne Mitarbeiterversammlung gegeben haben. Der Düchting-Stammsitz in Vorhelm und eine Filiale von „Laib und Seele“ in Enniger können demnach weiter betrieben werden, was viele Kunden aufatmen lässt. Der Standort Dolberg werde hingegen aufgegeben. Ein Nachfolger steht dort in Aussicht. Eva und Frank Düchting waren auf Anfrage unserer Zeitung zu keiner Stellungnahme bereit und verwiesen auf ihren Anwalt. Dieser ließ eine am Dienstagmorgen vereinbarte Karenz bis Donnerstag jedoch ohne Rückmeldung verstreichen. Seit Ende August befindet sich die Bäckerei in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung – unter Aufsicht des Amtsgerichts Münster. Im Jahr 2010 hatte die Firma Düchting an der Weststraße eine Filiale eröffnet. Weitere in Enniger und Dolberg folgten. Doch der schnelle Expansionskurs ging an dem Unternehmen nicht spurlos vorüber, hieß es im Oktober.