Am Donnerstagmorgen wurde eine Bedarfsampel an der Dolberger Straße / Ecke Industriestraße installiert, die am frühen Abend bereits in Betrieb ging. Foto: Stadt Ahlen

Schon bei ihrer Einrichtung versicherte Stadtbaurat Andreas Mentz, man werde die Regelung beobachten und bei Bedarf nachjustieren. Stadt und Polizei haben nun gemeinsam beschlossen, die abknickende Vorfahrt an der Ecke Dolberger Straße / Industriestraße durch eine Ampelschaltung zu ersetzen. Ziel ist mehr Sicherheit insbesondere für Fahrradfahrer und Fußgänger. Seit Donnerstagmorgen wird die Ampelanlage im Auftrag der Stadt von der Fachfirma „MCS VerkehrsRaum“ eingerichtet.

„Manch stadteinwärts fahrender Radfahrer tat sich schwer damit, an der Industriestraße zu stoppen“, hatte Heino Hilbert, Verkehrssachbearbeiter der Stadt, wiederholt beobachtet. Trotz nachträglich angebrachter Haltebalken versuchten es immer wieder Radfahrer, „noch so eben vor dem Vorfahrtberechtigten durchzuhuschen“, so Hilbert. Das habe nicht nur zu Irritationen, sondern auch zu kleineren Zwischenfällen gesorgt. Rechtzeitig vor dem Ende der Weihnachtsferien soll die zweiphasige Ampel in Betrieb genommen werden, um den Schulweg gefahrloser zu machen.

Auch für Autofahrer, die laut Hilbert „das Stoppschild für eine unverbindliche Empfehlung hielten“, gibt es dann eine eindeutige und unmissverständliche Regelung. Anders als an der Dolberger Straße wird die abknickende Vorfahrt an der Einmündung der namenlosen Straße in die Industriestraße beibehalten.

Die neue Ampelschaltung erfolgt ebenso im Hinblick und Vorgriff auf die anstehende Vollsperrung an der Bahnunterführung Gebrüder-Kerkmann-Platz. Ab voraussichtlich Mitte Februar wird auch die stadtauswärts führende Fahrspur abgebunden, um den künftigen Kreisverkehr am Kerkmann-Karree zu vollenden. „Mit der Sperrung wird zwangsläufig mehr Verkehr in Richtung Osten über die Dolberger Straße und damit auch einbiegend in die Industriestraße fließen“, verdeutlicht Hilbert. Der zusätzliche Verkehr werde die Situation für Radfahrer und Fußgängern nicht übersichtlicher machen, so dass die Lichtsignale für Klarheit sorgen werden.

Mit Installation der Ampel müssen Verkehrsteilnehmer ab der kommenden Woche berücksichtigen, dass auf der Industriestraße nur noch das Abbiegen in die Dolberger Straße stadteinwärts möglich ist. „Einfach über die Zeppelinstraße fahren“, lautet Hilberts Empfehlung für alle, die von den Stadtwerken kommend in südliche Richtung stadtauswärts fahren wollen.