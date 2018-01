Dass aller Anfang immer schwer sein muss, so wie es das Sprichwort behauptet, kann Wolfgang Siehoff nicht bestätigen. Der Einsatzleiter der Ahlener Abfallentsorgung zieht nach der ersten Woche, in der der neue Abfuhrrhythmus gilt, ein gemischtes Fazit. Im Großen und Ganzen seien die neuen Regelungen bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen, wonach der Mittwochs- und Freitagsbezirk miteinander tauschten und die Abfuhr nach Feiertagen in der betroffenen Woche sich um jeweils einen Tag nach hinten verschiebt.

Die offensive Öffentlichkeitsarbeit im Dezember sowie die großflächigen Informationen auf den Müllfahrzeugen hätten erkennbar Früchte getragen.

Dennoch seien manche Bürger auch verunsichert gewesen, stellt Wolfgang Siehoff fest. „Das kann ja auch gar nicht anders sein, wenn etwas so Vertrautes wie die Müllabfuhrtermine sich von einem auf das andere Jahr ändern.“ Rund zwei Dutzend Anrufe habe es beim Bauhof unter der Servicenummer 98 58 40 gegeben. Diese seien „durch die Bank freundlich und verständnisvoll gewesen“, so der Einsatzleiter. Tonnen, die nicht zum rechten Zeitpunkt an den Straßen standen, seien nach entsprechendem Hinweis ohne viel Aufhebens nachträglich abgefahren worden. Dort, wo sie am Haus oder Gartenrand standen und die Mitarbeiter der Abfuhr Zugriff hatten, seien sie auch während der laufenden Tour zu den Fahrzeugen geholt worden.

Einige Bürger, die sich bei Siehoff und Kollegen meldeten, gaben zu, dem sogenannten Herdentrieb auf den Leim gegangen zu sein. „Sie kannten den neuen Modus nach Feiertagen, vertrauten aber mehr auf die falsch rausgesetzten Tonnen der Nachbarn und stellten ihre hinzu.“ Schlimmstenfalls standen die Tonnen dadurch eine Nacht an der Straße, ehe sie am darauffolgenden Tag von den Müllwerkern abgeholt wurden. Nur in ganz wenigen Einzelfällen seien die Tonnen nach der ausgebliebenen Abfuhr wieder auf das Grundstück gestellt und am Folgetag nicht bereitgestellt worden.

Von 2018 an verschiebt sich die Abfuhr nach einem Feiertag um jeweils einen Tag, was sich durch die gesamte Woche ziehen kann. Wolfgang Siehoff erklärt: „Ist der Montag ein Feiertag, wird der Montagabfall am Dienstag geholt, der Dienstagabfall am Mittwoch, der Mittwochabfall am Donnerstag und so weiter.“ Mit dem Rosenmontag wird die Feiertagsregelung das nächste Mal greifen. „Wir werden dann aber rechtzeitig noch einmal an die Verschiebungen erinnern“, versichert Siehoff. Die neuen Touren sind nachzulesen im Abfuhrkalender der Ahlener Umweltbetriebe, der an den bekannten Ausgabestellen bereitliegt. Einzusehen ist er auch auf den Internetseiten der Stadt Ahlen unter www.ahlen.de sowie in der App „Tonnenticker“. Auch die Besatzungen der Müllfahrzeuge geben auf Wunsch Abfallkalender aus. Für weitere Auskünfte und Rückfragen steht zur Verfügung: die Servicehotline der Umweltbetriebe unter 98 58 40.

Den Abfallkalender gibt es an diesen Ausgabestellen: Kaufland, Kleiwellenfeld 16; Firma Nawrot, Beckumer Straße 133; Dinkelmann Electroplus, Oststraße 3-5; Volkers Kiosk, Gemmericher Straße 113a; Volkers Kiosk, Am Röteringshof 92; Bienes Kiosk, Vorhelmer Weg 65; Kiosk Sierleja, Walstedder Straße 62; Rewe-Markt, Alleestraße 1, Dolberg; Lädchen am Pilz, Pankratius­straße 1, Vorhelm; Bürgerservice im Rathaus; Wertstoffhof Alte Beckumer Straße; Stadtteilbüro Glückaufplatz.