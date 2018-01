Unter dem Motto „Neue Wege in die Innenstadt“ sind die Bürger aufgerufen, ihre Meinung und Anregungen zum Verkehrskonzept kundzutun. Möglich ist das bei einem Infoabend am 9. Januar.

Wenn es um die zukünftige Mobilität in Ahlen geht, dann sind die Ansichten aller Menschen in dieser Stadt gefragt. Meinungen der Bürger hören und eigene Konzeptentwürfe vorstellen will die Stadt Ahlen am kommenden Dienstag, 9. Januar, um 18 Uhr im Ratssaal. Denn „Neue Wege in die Innenstadt“ möchte Ahlen mit seinen Bürgern und dem Radverkehrskonzept „Ped­Ahlen“ einschlagen. Unter diesem Motto steht die Bürgerinformation, zu der Bürgermeister Dr. Alexander Berger einlädt. „Wir wollen darüber sprechen, wie Fußgänger, Radfahrer und der motorisierte Verkehr den vorhandenen Raum möglichst gleichberechtigt, effektiv und vor allem sicher miteinander teilen können“, freut sich Berger auf eine engagierte Diskussion mit kreativen Ergebnissen.

Neben Möglichkeiten zur Umgestaltung der Weststraße wird die Stadt Ahlen in der Veranstaltung alternative Radverkehrsführungen auf der sogenannten Südspange zwischen dem künftigen Kerkmann-Karree und der Wersebrücke an der Weststraße vorstellen. Weitere Punkte sind die Anbindung der für den Radverkehr geöffneten Einbahnstraßen an das restliche Straßen- und Wegenetz sowie der sinnvolle Lückenschluss für Radfahrer zwischen Bahnhof und City. „Mobilität geht uns alle an“, fordert Berger dazu auf, sich jetzt mit guten Ideen und Anregungen in den Planungsprozess unmittelbar einzubringen.