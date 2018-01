Von Dierk Hartleb

Über das dritte Quartal hätte Martin Temme am liebsten ein Ei geschlagen. „Es war das schlechteste Vierteljahr aller Zeiten“, stellt der Betreiber des „Cinema Ahlen“ nüchtern fest. Umso heller glänzen seine Augen, wenn die Sprache auf die letzten drei Monate des Jahres 2017 kommt. Das ist mit 10 000 Kinogängern nämlich eines der besucherstärksten gewesen.

Den Schlüssel zum Erfolg liefert ein Schauspieler, der die Leinwände in den bundesdeutschen Lichtspielhäusern als Aushilfslehrer Zeki Müller mit kriminellem Hintergrund dominiert: Elyas M´Barek. Der Sohn einer österreichischen Mutter und ei­nes tunesischen Vaters, in München aufgewachsen, lässt in den Kinos mit seiner etwas derben, aber prominent besetzten Komödienreihe „Fack ju Göhte“ die Kassen seit 2013 regelmäßig klingeln. Mit bundesweit bislang sechs Millionen Besuchern avancierte der dritte Teil der Schülerklamotte zum erfolgreichsten Film des Jahres 2017. Allerdings sitzt der achte Teil der „Star Wars“-Saga, in dem die letzten Jedis gerade noch die Kurve kriegen, der deutschen Kinoproduktion schon jetzt im Nacken.

„Es war wieder ein sehr durchwachsenes Kinojahr“, bilanziert Martin Temme, in dem die Besucherzahlen mit rund 90 000 deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und die angestrebte 100 000er-Marke klar verfehlt wurde. Und dennoch ist der Umsatz gestiegen. Die Erklärung liefert der „Cinema“- Betreiber gleich im Nachsatz. „Durch 3 D haben sich zum einen die Tickets verteuert und zum anderen wird mehr konsumiert.“ Auch ansonsten hat sich das Besucherverhalten verändert: Der Donnerstag ist heute neben dem Montag der besucherschwächste Tag. Dafür erfreuen sich Dienstag und Mittwoch als „Kino-Tage“ mit reduzierten Eintrittspreisen und das Wochenende generell großer Beliebtheit.

Nach „Fack ju Göhte 3“ rangierten der Animationsfilm „Ich – Einfach unverbesserlich“, das Film-Musical „Die Schöne und das Biest“ und „Fifty Shades of Grey“ auf der Beliebtheitsskala der Ahlener ganz oben. Auf die Fortsetzung des soften Erotikdreiteilers freuen sich offenbar schon viele, denn die ersten Reservierungen gingen bereits vor Weihnachten ein.

Das neue Kinojahr verspricht mit der Komödie „Hot Dog“ mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger gleich gut loszugehen. Und zur Fußball-WM im Juni lässt das „Cinema“ am Alten Hof nicht nur wieder den Ball bei den Spielen von Jogis Kickern über die Leinwand rollen, sondern präsentiert auch Arthouse-Filme als Alternativ-Programm.