Ernst Glowacz war am Samstag einer von vielen Ahlenern, die den Sternsingern ihre Türen öffneten. Der Pensionär spendete großzügig – Geld und Süßigkeiten. Aus gutem Grund: „Ich finde es toll, dass die Kinder diese schöne Tradition am Leben erhalten.“

Von Peter Schniederjürgen

„Es ist jetzt die Zeit und die Zeitung hat daran erinnert“, schmunzelte Ernst Glowacz am Samstagmorgen. Denn da standen plötzlich die drei, in diesem Fall aber vier Weisen aus dem Morgenland vor der Tür. Janne, Corinna, Nele und Antonia kamen als Sternsinger zu dem Pensionär, um für Kinder in Indien zu sammeln. Und der Besuchte gab reichlich und freundlich. Zur Bargeldspende gab es auch noch Süßigkeiten für die eifrigen Sammlerinnen. Im Gegenzug erhielt Ernst Glowacz den Aufkleber mit dem Segensspruch „20*C+M+B+18“: „Ich finde es toll, dass die Kinder diese schöne Tradition am Leben erhalten und freue mich schon auf Spruch und Segen.“

Die Mädchen hatten den Bereich Innenstadt entlang der Weststraße und rund um den Stadtpark übernommen. Dabei begleiteten sie die Ex-Sternsinger Sonja Wöhlmann und Gesine General. Die jungen Frauen sind selber „alte Hasen“, haben bis zu neun Sternsinger-Aktionen mitgemacht. „Es ist einfach toll, mit den Menschen zusammenzukommen, denn die meisten freuen sich über den Besuch“, hatte Gesine General festgestellt.

Sollte es mal nicht so gut laufen, hatte Pfarrer Willi Stroband gute Ratschläge: „Wenn die euch mal unfreundlich die Tür vor der Nase zuschlagen oder meckern, stellt ihnen kein Bein oder tretet gar vors Schienbein, sondern macht euch nichts draus. Wenn das fünfmal passiert, lade ich euch ins Kino ein.“ Bevor er seine gut 100 fantasievoll bekleideten Sternsinger über das Stadtgebiet losschickte, gab es natürlich noch den Aussendungssegen. Dann zogen die Mädchen und Jungen mit Zetteln, Aufklebern, Kreide und Sammelbüchsen los.

Entlang der Weststraße hatten die vier Mädchen und ihre Begleiterinnen zunächst guten Erfolg in den Geschäften – wenn auch an den Schaufensterfronten die Platzierung der Aufkleber nicht immer ganz einfach war. Doch die erfahrenen Begleiterinnen fanden immer ein Plätzchen.

Dann wurde es jedoch schwieriger. Klingeln, warten, noch mal klingeln und die Tür blieb verschlossen. Das auch beim nächsten Haus. Die Sternsinger verloren aber nicht die Geduld. Schließlich hatten sie ja auch noch bis zum Nachmittag Zeit.

Am Mittag gab es das traditionelle Essen im Barthelhof. Wer dann noch Lust hatte, konnte gerne weitersammeln. „Wir haben mehr Bezirke als Gruppen, also nur zu“, motivierte Willi Stroband seine Sternsinger. Übrigens: Wer als Sammler oder Begleiter zehnmal teilgenommen hat, den lädt der Pfarrer zum Pizzaessen ein.