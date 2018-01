Von Ralf Steinhorst

Bei der Jahreshauptversammlung zog der Löschzug Dolberg eine Bilanz seiner Einsätze des vergangenen Jahres. Zudem wurden am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus auch einige Feuerwehrleute ausgezeichnet oder befördert.

An der Versammlung nahmen Wehrführer Walter Wolf und sein Stellvertreter Christoph Faust teil, die auch die Beförderungen vornahmen. Zunächst aber resümierte Zugführer Harald Krämer das Jahr 2017, in dem die Dolberger Blauröcke zu sieben Einsätzen gerufen wurden – vier mehr als im Jahr zuvor.

Bei den technischen Hilfeleistungen war eine Steigerung von 16 auf 22 Einsätze zu verzeichnen, die auch wieder besondere Fälle bereithielten. „Badewannenüberlauf, Kinder am Baden, Mutter vor verschlossener Haustür – so kann’s gehen“, schilderte Harald Krämer einen außergewöhnlichen Einsatz im Asternweg im Februar. Dort hatte sich eine Mutter ausgeschlossen, während ihre Kinder in der Badewanne saßen.

Aber auch die Verstopfung eines Schmutzwasserkanals an der Kläranlage an der Combrinkstraße im Mai war ungewöhnlich. Dort konnte die Wehr ihre Pumpen nicht einsetzen, weil sie für Schmutzwasser nicht geeignet waren. Es musste also eine Ersatzpumpe beschafft werden. „Jetzt wissen wir wenigstens, wo die Anschlüsse an der Kläranlage sind“, zog der Zugführer dennoch ein positives Fazit.

Der Mai war auch in anderer Hinsicht von den Einsätzen bemerkenswert, musste die Feuerwehr doch gleich zu drei der fünf Verkehrsunfälle im Jahr ausrücken. Zwei davon passierten sogar am gleichen Tag am gleichen Ort: am 18. Mai auf der Heessener Straße.

Einige Mitglieder des Löschzugs hatten 2017 an Lehrgängen teilgenommen. So bildete sich Nils Beckmann in den Lehrgängen Technische Hilfeleistungen und Technische Hilfeleistungen Wald weiter, Gervin Wiggelinghof besuchte den Lehrgang Technische Hilfeleistungen. Zudem absolvierte der Löschzug die Atemschutzstrecke und eine Verkehrsbelehrung.

In seinem Jugendfeuerwehrbericht berichtete Stefan Plätzer von zwei Neuaufnahmen, so dass diese Abteilung nun neun Mitglieder zählt. Stefan Plätzer schlug zudem vor, das Eintrittsalter in die Jugendfeuerwehr auf zehn Jahre abzusenken. Wehrführer Walter Wolf lobte die Arbeit der Jugendfeuerwehr im Lambertidorf und versprach, den Wunsch zusammen mit Zugführern und Betreuern der Jugendfeuerwehr gemeinsam zu besprechen.

Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Nils Beckmann und Simon Lembken. Ein weiteres Mal stand Nils Beckmann im Mittelpunkt, als er zum neuen Kassenprüfer gewählt wurde.

Wehrführer Walter Wolf kündigte für April die Auslieferung eines neuen Hilfeleistungsfahrzeugs (HLF) für Dolberg an. Zwei Kameraden des Löschzugs sollen dann das Fahrzeug am Werk abholen und dort auch eine Einweisung erhalten: „Ihr werdet ein tolles Fahrzeug mit kompletter Ausstattung bekommen.“ Ein Lob erhielt der Löschzug auch für die Ausrichtung des Sommerbiwaks für die gesamte Stadtfeuerwehr. Einen Dank sprach Walter Wolf zudem dafür aus, dass Kameraden des Löschzugs regelmäßig an den Wochenenddiensten in der Hauptwache teilnehmen.