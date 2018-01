Von Peter Schniederjürgen

„Drie Wieewer int Hus sin leiger den Zuchthaus“, stöhnt Heini Bolle in „Kattenspöök“, dem 2018er-Stück der Gruppe „Spass op Platt“. Und das heißt so viel wie „Drei Weiber im Haus sind schlimmer als Zuchthaus“. Am Samstagabend hatte „Kattenspöök“ in der Aula des Städtischen Gymnasiums Premiere. Die war mit deutlich über 80 Zuschauern gut besucht und die hatten einiges zu lachen.

Weniger erfreut allerdings ist im Stück der arme Heini (Klaus Theeßen). Schließlich bekommt er von seiner Frau Ella (Sandra Speckamp) ordentlich Dampf. Auch die kranke Tante ( Anne Boing) und Tochter Eva ( Ann Christine Lütke Friehe) tragen nicht unbedingt zu des Beamten Ruhe bei.

Denn Ella träumt von einem schicken Bungalow in der Stadt und gesellschaftlicher Anerkennung. Dafür allerdings muss der nur mäßig motivierte Gatte in seiner Kreisverwaltung zuerst befördert werden. Das sieht Heini jedoch eher skeptisch.

Dafür plagt ihn die Tante mit ihren dauernd schmerzenden Beinen. „Din Oppa, dat was en finen Kiräl, de was en Wunnerheiler“, beschwört die Tante die Familienvergangenheit. Denn Heinis Großvater war Wunderheiler von großartigem Erfolg mit sehr illustrer Patientenschar. Damit ist das Maß aber noch nicht voll. Tochter Eva ist in den Kostgänger und jungen Arzt Klaus (Markus Post) verliebt. Zu Evas Kummer hat der nur seine Pflanzen im Kopf. Obendrein nervt den geplagten Heini ein dauernd herumheulender Kater.

Beim Aufräumen findet Heini eine uralte Kiste mit einigen Zeitungen und Zetteln. Als er einen Zettel entziffert, steht plötzlich ein Geist (Peter Füchtenhans) in der Küche. Es bedarf schon mehr als Spöökenkiekerie (Geistersehen), um Heini von dem übersinnlichen Beistand zu überzeugen. Doch als der Geist schließlich mit einem Rezept gegen Tantes schlimme Beine rausrückt, kommen Heini nicht nur Zweifel an seiner eigenen Zurechnungsfähigkeit. Der Bote aus dem Jenseits vermittelt ihm auch einen Eindruck von Lebensart – mit neuen Zigarren und gutem Cognac. Ehefrau Ella kommt aus dem Staunen nicht heraus. Und Tantes Beine werden auch besser. Sollte da vielleicht doch Magie hinter stecken? Oder ist Heini am Ende vielleicht gar nicht die Niete für den sie ihn seit Jahr und Tag hält?

Die Gruppe schafft in dem Stück über vier Akte mit großem Spaß an der Sache ihrem Publikum eine richtig vergnügliche Zeit. „Kattenspöök“ ist eine Komödie mit vielen Lachern und unerwarteten Wendungen. Wer die erleben will, hat am kommenden Wochenende noch mal die Gelegenheit. Die Aufführungen in der Aula des Städtischen Gymnasiums sind Freitag, 12. Januar, und Samstag 13. Januar, je um 20 Uhr. Letztmalig hebt sich der Vorhang am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr.