Frieda Braun ganz nah am Publikum. Die bodenstämmige Sauerländerin plauderte am Samstagabend aus dem Leben mit der kfd-Splittergruppe Winterberg. Foto: Reinhard Baldauf

500 Zuschauer erfreuten sich am Samstag in der Stadthalle an Frieda Brauns Sammelleidenschaft.

Von Reinhard Baldauf

Genau 500 Besucher verfolgten am Samstagabend das „Sammelfieber“ von Frieda Braun in der Stadthalle. Vom Sammeln für den guten Zweck berichtete Frieda, die mit ihren Freundinnen einen Wohltätigkeitsbasar der örtlichen „Splittergruppe“ der kfd Winterberg geplant hat. Die Mäntel und Jacken an der Garderobe dienten schon als Kleiderspenden für den Basar und so freute sich Frieda Braun alias Karin Berkenkopf besonders über den Inhalt der Taschen.

Ausführlich berichtete sie über das Sammeln in der Winterberger kfd-Splittergruppe und schweifte dabei gerne mal ab – zum Fahrstil von Frauen und der Beichtpraxis der katholischen Kirche.

Mit großer Entschlossenheit klapperte die Frauenrunde stets die Nachbarschaft ab, um Sachspenden für den guten Zweck einzutreiben. Aber: „Manchmal ist das Klingeln an fremden Haustüren eine Zumutung.“ Denn in Friedas „Sammelbezirk“ wohnt Wilbrecht, der als „rangältester Junggeselle“ der Region wenig Wert auf die Pflege von Körper und Behausung legt. Der strenge Geruch des Herrn schocke sie jedes Mal. Als Spende gab er ein Reisebügeleisen. Klar fragte sie sich, für was der unordentliche Kerl das gebraucht hat. Die Antwort: Nach langer Zechtour mit seinem Kegelclub wurden nach der Nacht im „Sauerlandstern“ noch Spiegeleier darauf gebraten.

Die Kabarettistin Karin Berkenkopf, die stark in den Comedian-Bereich tendiert, sprach vieles an – von unnützen Weihnachtsgeschenken bis zur Massentierhaltung. Durch die bestehe das Fleisch ja zum großen Teil nur aus Wasser. Deswegen kaufe sie zweimal im Jahr mit der Schwester zusammen ein Schwein und schlachte es. Die Schwester nehme die obere Hälfte.

Auch die katholische Kirche hatte es Karin Berkenkopf angetan. „Die Kirche fusioniert die Gemeinden – wir die Beichte“, plauderte sie aus. Als Kind habe sie sich drei Sünden ausgedacht, weil sie nicht gewusst habe, was sie im Beichtstuhl sagen sollte. Sie entschied sich für die Lüge gegenüber den Eltern. Das fiel dem Pfarrer dann doch auf: „Aber deine Eltern sind doch schon tot.“

Und übrigens ausgerechnet die kirchlich engagierte Agga zeigte beim Sammeln kriminelle Energie: In einem Hamburger Hotel packte sie Dinge ein, die nicht nur den Basar bereichern sollten, sondern auch ihren eigenen Haushalt.

Gas geben, Kupplung drücken und den Pkw rollen lassen und dann das Ganze von vorne. So beschrieb Frieda Braun dann die Fahrweise ihrer Frauengruppen. „Blinken wird überbewertet“, meinte sie, schließlich könnten sich die Birnen im Blinker abnutzen.

Als es um das Thema Männer ging, nahm sich Frieda Prinz Charles und seine „Segelohren“ vor. Und verriet, dass ihr Schwarm André Rieu ist: „Welche Ehefrau wird von ihrem Ehemann so zärtlich behandelt, wie der Rieu es bei seiner Geige macht?“ Er sei ihr Wunschkandidat als Schirmherr für den Wohltätigkeitsbasar, was aber wiederum Ehemann Erwin eifersüchtig macht.

Erwin und sein Fußballteam wühlten unter der Straße einen sicheren Weg für Frösche. Dumm nur, dass auch lästige Nacktschnecken den gut bewässerten Tunnel nutzten. Die glitschigen Kriechtiere lösten Staus und Irritationen aus. Und die umweltbewussten Herren mischten auch bei der Produktion von Ökostrom mit. Ausgerechnet im Garten des ungepflegten Wilbrecht wurde ein Windrad aufgebaut. Mit den „Windstrom“ konnte Frieda sich aber nicht anfreunden. Auch die Elektrogeräte im Haushalt spielten verrückt und drehten regelrecht durch. Die Besucher wurden gut über zwei Stunden bestens unterhalten und dankten es Frieda Braun, die auch aus der WDR „Ladys‘ Night“ bekannt ist, mit großem Applaus.