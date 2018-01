Mit Schlägen und Tritten wehrte sich eine junge Frau am Montag erfolgreich gegen einen Mann, der sie auf der Hebbelstraße überfallen hatte.

Weil das Opfer sich wehrte, blieb ein Raubversuch am Montag auf der Hebbelstraße ohne Erfolg. Wie die Polizei berichtet, war eine 18-jährige Frau gegen 20.45 Uhr aus dem Berliner Park kommend in Richtung Hebbelstraße unterwegs. Auf der Hebbelstraße griff ihr ein unbekannter Täter mit beiden Händen ins Gesicht und hielt ihr dabei den Mund zu. Der Unbekannte riss die junge Frau nach hinten, drückte sie zu Boden und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Die junge Frau wehrte sich mit Schlägen und Tritten, so dass der Täter von ihr abließ und flüchtete.

Der Unbekannte war im Alter von etwa 18 Jahren und 1,75 Meter groß. Er hatte eine normale, schlanke Statur, ein südländisches Erscheinungsbild, sprach akzent- und dialektfreies Deutsch und hatte eine tiefe Stimme. Bekleidet war der Täter mit einer dunkelgrauen oder dunkelgrünen Trekkinghose und einer mehrfarbigen Winterjacke. Zeugen des Vorfalls, aber auch Personen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.