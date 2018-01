In weite Ferne gerückt zu sein scheint die Realisierung der Nordtangente. Im Masterplan von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst für den Fernstraßenausbau taucht die B 58n nicht mehr auf. Dennoch will Bürgermeister Dr. Alexander Berger langfristig an der Planung festhalten.

Das ist Inhalt eines Masterplans, den das Verkehrsministerium in dieser Woche vorgestellt hat. Neben den Erhaltungs- und Erweiterungsbauten an Bundesautobahnen haben im Regierungsbezirk Münster nur fünf Projekte in Warendorf, Beelen, Reken, Dorsten und Datteln die Aufnahme in den Masterplan geschafft. Das Land orientierte sich bei der Priorisierung neben der wirtschaftlichen Bedeutung der Straßen an den zu erwartenden Entlastungswirkungen für das Verkehrsnetz und die Anwohner.

Für Bürgermeister Dr. Alexander Berger ist die Bedarfsvorgabe des Bundes mit dem Masterplan keinesfalls vom Tisch. Von der Realisierung der B 58n habe er sich in absehbarer Zukunft „eine deutliche Entlastungsfunktion für die Anwohner an der jetzigen Trasse der Bundesstraße erwartet“. Sollte diese Entlastung nicht mehr zu erreichen sein, seien Stadt und Land aufgefordert, nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, um Einfluss auf den Durchgangs- und Schwerlastverkehr in der Stadt zu nehmen.

Die Stadt sei sich immer bewusst gewesen, „dass das Land den Bundesverkehrswegplan priorisieren und konkretisieren wird. Dies ist jetzt erfolgt und der Landesbetrieb Straßen NRW wird die Maßnahmen umsetzen“, reagiert Stadtbaurat Andreas Mentz. Darauf hätten er und sämtliche städtischen Vertreter bei vielen Gelegenheiten hingewiesen. Der nun vorgelegte Masterplan stelle auch ohne die B 58n eine Mammutaufgabe dar. „Auf unsere weitere kommunale Straßenplanung wirkt sich diese Entscheidung aber nicht unmittelbar aus, weil wir die B 58n nie zum Gegenstand konkreter städtischer Planvorhaben gemacht haben.“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker, auf dessen Initiative hin die B 58n in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden ist, hat die Nordtangente noch nicht abgeschrieben. „Dass aber bis zum Jahre 2030 keine weiteren Planungen aufgenommen werden können, sehe ich so nicht“, erklärt Sendker in einer Stellungnahme. Weil die Länder, auch NRW, über zu wenig Planungskapazitäten verfügten, plane der Bund die Gründung einer Bundesinfrastrukturgesellschaft, die das Land bei Planung von Autobahnen und Fernstraßen entlasten soll.