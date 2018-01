Eine Tafel mit den Unterschriften aller Besucher des Neujahrsempfangs der „Rosa-Roten Panther“ (RRP) bekam Stadtprinz Andy I, am Samstagabend. Präsidentin Heike Birkner versprach bei der Begrüßung ein „buntes Programm“. Dafür hatte sie sich mit Ulf Kamp und Carsten Jolk zwei „Aushilfshippies der ersten Generation“ für die Moderation ausgesucht.

Von Reinhard Baldauf

Der Gruß der RRP-Narren gehörte zunächst den Ehrengästen mit dem stellvertretenden Bürgermeister Karl-Heinz Meiwes und BAS-Boss Christian Weirowski an der Spitze. Der Gruß galt aber auch Prinzessin Kim I. mit ihrem Gefolge von den befreundeten „Weserspuckern“ aus Minden sowie Anni und Rolf Pietrzik vom Kinderkarneval der Ponystation („Po-Ki-Ka“). Vorher zogen sich die beiden Hippies erst einmal eine „Tüte“ rein.

„Putzfrau“ Leni Saubermann eröffnete den närrischen Reigen auf der Bühne. Sie berichtete von ihren diversen VHS-Kursen, bei denen sie vieles gelernte habe und dies auch zum Besten gab. Dazu gehörte das Formen von Luftballons zu Figuren, was nicht immer ganz jugendfrei zu sein schien.

Schon folgte der nächste Höhepunkt: Der Besuch von Ahlens Kinderprinzessin Mia I. mit Standartenträger Marius sowie der „Kükengarde“. Kinderprinz Florian I. konnte krankheitsbedingt nicht dabei sein. Die junge Narrenfürstin verteilte Orden des Kinderprinzenpaars.

Fotostrecke: Empfang der „Rosa-Roten Panther“ Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Mit Tanzmariechen Merle vom ACC kam ein echter Wirbelwind auf die Bühne und wurde mit Applaus überschüttet. Dann hieß es wieder Aufstehen, denn Stadtprinz Andy I. mit seinen Adjutanten Ronald Zent, Dirk Abendroth und Standartenträger Martin Hennerkes hielt unter den Klängen der „Happy Trumpets“ seinen triumphalen Einzug. „Meine Garde – die sind warm, die sind heiß“, kündigte die Tollität den Gardetanz an. Dem Narrenvolk im Saal entbot er aber seinen Neujahrsgruß. Ohne Orden ging es ebenfalls hier nicht. Die Abordnung aus Minden wurde auch bedacht. Bei der attraktiven Prinzessin Kim I. holten sich alle gerne ihre Bützchen ab. Nach dem Prinzenlied gab es aus den Händen Ulf Kamp eine „Hippy“-Quietschente und den „Spezial-Panther-Trunk“ sowie die Unterschriftentafel.

In eine spezielle Variante der Sexualität entführte Ina vom Dom. Vorsichtshalber hatte sie angekündigt: „Gäste mit Herzfehler bekommen keine Cola mit Bier – die „cola-bieren“ dann.“ Aber auch aus ihrem Familienleben plauderte Ina. Ihr Mann sage, in der Küche passieren die meisten Unfälle, die er dann essen müsse. Für sie war die Steigerung von Frauenpower Rinderwahnsinn. Schließlich wandelte sie sich in eine Domina. Doch da fehlten die hohen Stiefel noch. „Ich habe gehörte, der Rolf Grinsch ist sehr hilfsbereit“, rief Ina vom Dom den ACC-Präsidenten auf die Bühne. Als Bänkchen hatte dieser dann eine Bank zu bilden. Grinsch nahm es ganz närrisch. Zu den Klängen der „Happies“ durften schließlich kräftig geschunkelt werden und eine Polonaise zog durch den Saal.

Was ist ein „Donut USA“? Bauchredner Tim Becker verriet es: „Donald Trump – außen fettig, innen hohl.“ Mit seinen zwei Puppen sorgte er mächtig für Lacher. Mit Sänger Kevin Schönfeld, einer Mischung aus Comedy und Schlager, endete das Programm.