Von Ralf Steinhorst

„Jetzt geht’s los, wir sind nicht mehr aufzuhalten“, klang es aus den Lautsprechern, als die Aktiven am Samstagabend in den „Hof Münsterland“ einzogen. Alles war bereitet, der Saal voll. Die Präsidenten Dominik Isermann und Carlo Wilk präsentierten zunächst ein Kinder- und Jugendtanzprogramm aus eigenen Reihen. „Die Schlümpfe“, das Tanzpaar Jan Bultmann und Michel Rings, „Die Wonneproppen“ als Enten und Grashüpfer, Tanzmariechen Chiara und die Jugendgarde der „Schwarz-Gelben Funken“ zeigten, was in der Jugendarbeit beider Vereine geleistet wird. „Nachwuchs wird bei uns großgeschrieben“, betonte dabei auch „Carlo“ Wilk, der damit den Tanzmajor Phil sowie die Tanzmariechen Julia und Aleyna mit einschloss.

„Lange mussten wir warten, unseren Endspurt zu starten“, stand Kinderprinzessin Mia I. (Häger) mit ihrem Standartenträger Marius Stiemer ohne den erkrankten Kinderprinzen Florian I. (Hoffert) zum vorletzten Mal auf der Bühne. Auf Abschiedstournee gibt das Kinderprinzenpaar einen Tag später die Regentschaft an ihre noch unbekannten Nachfolger weiter. „Denkt nicht an morgen, feiert hier noch schön mit“, gab „Carlo“ Wilk dann auch den passenden Rat.

Bauchredner Mr. Hart packte seine Puppen Vogel, Hase Cäsar, Freundin Brigitte und Senior Walter aus und riss den einen oder anderen Kalauer. Das sicherste Verhütungsmittel? „Dein Gesicht“, wusste Senior Walter 73-jährig die passend grimmige Antwort.

Fotostrecke: Westfälischer Galaabend Fotostrecke Foto: Ralf Steinhorst

Enthusiastisch gefeiert wurde der Auftritt von Stadtprinz Andy I. aus den Reihen der „Schwarz-Gelben“ zusammen mit seinen Adjutanten Ronald Zent und Dirk Abendroth sowie Standartenträger Martin Hennerkes. „Wir wollen nicht zu Dieter Bohlen, sondern nur Spaß haben“, schien er die Gesangseinlage des Prinzenlieds „Leev Marie“ fast entschuldigen zu wollen. Als Gastgeschenk hatte er eine Vitrine mit Standarte mitgebracht. Als Bernd Overmann den 44-jährigen Geburtstag von „ Schwarz-Gelb“ würdigte und sich mindestens noch 44 weitere Jahre wünschte, war die Funken-Harmonie perfekt.

Ingeborg und Heinz alias Katrin Rings und Alex Bußmeier rundeten mit ihrer Band die Auftritte aus Eigenproduktion ab und rockten den Saal mit heimatverbundenen Liedern. Als sie dann auch den Ohrwurm „Wir sind das Ruhrgebiet“ zur Prinzenhommage „Du bist Prinz Karneval“ umdichteten, war auch Andy I. beseelt. Aber auch die Tanzkombination „Blue-Whire-Devils“ zusammen mit den „Nett-un-oerndlik“-Elferräten und Senatoren brachten den Saal zum Kochen, so dass die 70er-Nummer komplett wiederholt werden musste.

Stimmung brachte auch Prinzessin Katharina I. von der KG „Silber-Blau“ aus Freckenhorst mit ihrem Gefolge, die die Partystimmung auf oberstem Level hielten. Musikalisch rundeten drei weitere Einlagen den Abend ab. Partysängerin Annabel konnte natürlich auf das „Atemlos“ nicht verzichten, aus dem Kölner Karneval betraten „Kölsch Connection“ die Bühne. Den Abschluss bildeten dann die Düsseldorfer „Rheinfanfaren“, die mit ihrer 23-köpfigen Big Band-Formation fast die Bühne sprengten.