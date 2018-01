Zu einem Küchenbrand wurde die Freiwillige Feuerwehr am Freitagabend um 21.18 Uhr an die Hansastraße 18 gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von der Hauptwache und dem Löschzug Süd, die zunächst mit sieben Fahrzeugen ausrückten, war das Feuer jedoch bereits aus.

Von Peter Harke

Ausgebrochen war es in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Ein 18-jähriger Mann, der zuvor in einem Nebenraum eingeschlafen war, wurde zum Glück durch den Brandgeruch geweckt. Der zu Hilfe gerufene Hauseigentümer, der selbst in der Nähe wohnt, schnappte sich beherzt einen Pulverlöscher, den er nach eigenen Angaben erst wenige Tage zuvor gekauft und im Treppenhaus angebracht hatte, und erstickte die Flammen, die vom Herd ausgehend bereits in die Dunstabzugshaube geschlagen waren. Ein deutlicher Hinweis auf die Brandursache stieg den Feuerwehrleuten in die Nase: „Es roch penetrant nach verbranntem Fett“, schilderte Brandoberinspektor Thomas Wittenbrink, der die Einsatzleitung hatte, die Situation vor Ort.

Die Küche war stark verrußt. Foto: Peter Harke Die Küche war stark verrußt. Foto: Peter Harke

Der 18-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, alle anderen Bewohner hatten das mehrstöckige Wohn- und Geschäftshaus rechtzeitig unversehrt verlassen können.

Das Gebäude wurde von der Feuerwehr belüftet, alle Räume der betroffenen Wohnung wurden zur Sicherheit auf den Kohlenstoffmonoxidgehalt in der Luft kontrolliert. Die Stromversorgung wurde unterbrochen, das Haus anschließend an den Eigentümer übergeben. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.