Für ein Nein zu Koalitionsverhandlungen sprach sich Karl-Heinz Meiwes beim Meinungsaustausch der Kreis-SPD am Samstag im Hotel-Restaurant „Zur Waldmutter“ aus. Foto: rpd

Ahlen -

Gegen eine Neuauflage der Großen Koalition mit der Union regt sich an der SPD-Basis auch in Ahlen und im Kreis Widerstand. Bei einer Veranstaltung in der „Waldmutter“ fragte sich Karl-Heinz Meiwes, ob er noch „in der richtigen Partei“ sei. Auch Stadtverbandschef Steven Scholle lehnt die „GroKo“ ab.