„Wir machen weder Schlager noch Rap“, kündigte Sängerin Nicole Marwitz am Freitagabend den Besuchern der Gaststätte „Zisterne“ zur Begrüßung an, bevor der versprochene „rockige Abend“ des Duos „Take Two“ eine bunte, gitarrenlastige Mischung mit Songs von „Santana“ bis zu „ ZZ Top“ bot.

Mike Marwitz überzeugte an der E-Gitarre mit seinem virtuosen Saitenspiel, während Nicole Marwitz mit kraftvoller Rockstimme auch deutschsprachige Songs von Marius Müller-Westernhagen oder „BAP“ genauso souverän wie „Beds Are Burning“ von „Midnight Oil“ sang. Zum kölschen „Verdamp‘ lang her“ – gekonnt interpretiert vom Duo aus Kamp-Lintfort am Niederrhein – sangen die Zuhörer ebenso mit wie beim eingängigen Hardrock-Klassiker „Smoke On The Water“ von „Deep Purple“.

Dass „Take Two“ tatsächlich wie angekündigt zu zweit den Sound einer fünfköpfigen Band erzeugen können, bewiesen sie bei ihrem Auftritt. Live gespielt, schöpfte Mike Marwitz alle technischen Möglichkeiten mit Effektgeräten und zuvor selbst eingespielten Schlagzeug- und Bassläufen aus, um nach mehr als nur nach einem Duo zu klingen. Bei den Zuhörern im nicht ganz bis auf den letzten Platz besetzten Kneipenraum kam das an, denn für seine Soloeinlagen wurde der Gitarrist oft mit Zwischenapplaus belohnt, immer wieder klatschen die „Zisterne“-Besucher im Takt der Musik mit, und einige tanzten gar zu den Rock-Rhythmen beim Cover-Konzert von „Take Two“.

Das Fußball-Bundesligaspiel, das gleichzeitig im hinteren Gaststättenbereich tonlos über den Bildschirm flimmerte, interessierte derweil nur Einzelne. Die Musik mit dem „James-Bond-Thema“ im verzerrten E-Gitarrensound vorn auf der Live-Bühne beeindruckte offensichtlich mehr.