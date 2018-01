Diesmal waren es Zahnbürsten, die ein 37-jähriger Ladendieb in seiner präparierten Tasche verschwinden ließ. Seine Zähne putzt er jetzt in Untersuchungshaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein Mann in Untersuchungshaft, der im Verdacht steht, mindestens einen gewerbsmäßigen Ladendiebstahl begangen zu haben. Der 37-Jährige fiel einem Sicherheitsmitarbeiter am vergangenen Freitag um 15.55 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone auf, als er in eine präparierte Tasche mehre elektrische Zahnbürstenköpfe packte. Daraufhin sprach ihn der Zeuge an und hielt den Tatverdächtigen fest.

Anschließend wurde die Polizei zur Feststellung der Personalien hinzugezogen. Die Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten 37-Jährigen daraufhin mit zur Polizeiwache und hielten Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster.

Die Polizei führte den Tatverdächtigen am Samstag dem Amtsrichter vor, der antragsgemäß Untersuchungshaft anordnete.