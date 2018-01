Schüsse fielen in Ahlen auf offener Straße am Rande einer türkischen Hochzeitsfeier.

Schüsse fielen am Samstag gegen 14.10 Uhr anlässlich einer türkischen Hochzeit in Ahlen. Die Polizei forderte zahlreiche Beteiligte auf, den Schauplatz an der Spilbrinkstraße zu verlassen. Dieser Aufforderung kam auch ein Quartett aus Bergneustadt nach. Als der 24-jährige Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Spilbrinkstraße auf die Sedanstraße fuhr, hielt der 23-jährige Beifahrer dann allerdings seinen Arm aus dem Fenster. Dabei schoss er mehrmals mit einer Schreckschusswaffe.

Dies beobachtete eine Polizeibeamtin, die sich mit dem Streifenwagen hinter dem Fahrzeug des 24-Jährigen befand. Bei der Kontrolle des Quartetts stellten die Einsatzkräfte die Waffe sicher und identifizierten einen weiteren 24-Jährigen als einen der Schützen, der bereits vor dem Haus auf der Spilbrinkstraße mehrere Schüsse abgegeben hatte.

Die Polizei leitete gegen beide Männer Strafverfahren ein.