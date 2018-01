Früher als geplant kommt die Sperrung der Bahnunterführung am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Ursprünglich war sie für Mitte Februar vorgesehen. „Arbeiten an den Versorgungsleitungen machen es erforderlich, die verbliebene Fahrbahn mehrfach zu kreuzen“, sagt Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Umweltbetriebe. Diese unter Einrichtung einer zusätzlichen Baustellenampel zu vollziehen, würde wenig Sinn ergeben.

Schon ab übernächster Woche werde zudem die Fahrbahn gefräst, „was zu erheblicher Lärm- und Staubentwicklung führt. Auch muss ein Sicherheitsabstand des Baustellengeräts zu Passanten und Autofahrern eingehalten werden.“ Für Kraftfahrer bedeutet das: Ab Donnerstag, 18. Januar, ist die Unterführung für den Kraftverkehr komplett gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können jedoch weiterhin den Baustellenbereich gesichert durchqueren.

Der Richtung Osten fließende Verkehr aus der Innenstadt wird für die Dauer der Bauarbeiten abgeleitet über die Moltkestraße, die Warendorfer Straße und den Bürgermeister-Corneli-Ring. Bis voraussichtlich Ende Juni müssen die Autofahrer auf die Bahnunterführung verzichten. Mit Problemen rechnet der Betriebsleiter nicht. Auch der bislang schon durch die Stadt weiträumig geführte Umleitungsverkehr werde von den Autofahrern „akzeptiert und gut angenommen.“

Nach Fertigstellung der Arbeiten regelt ein von der Bahnunterführung bis zur Rottmannstraße reichender ovaler Kreisverkehr die Verteilung der Verkehre in der östlichen Innenstadt. „Ampelfrei und deutlich komfortabler für alle Verkehrsteilnehmer“, wie Robert Reminghorst hinzufügt.

Betroffen von der Vollsperrung sind auch die Karnevalisten. Rathausstürmer und Rosenmontagszug machen in diesem Jahr einen großen Bogen um die Unterführung. Der Marsch zum Alten Rathaus startet am Parkplatz am Bahndamm, der närrische Lindwurm zieht über die Zeppelin- und Industriestraße vom Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz in die Innenstadt und zurück. Mehr zur Zugstrecke auf der Internetseite der Stadt Ahlen unter www.ahlen.de.