Der 50-jährige Angeklagte (l.) kam zusammen mit seinem Verteidiger Stephan Kreuels in den Gerichtssaal im Landgericht Münster. Foto: Pjer Biederstädt

Am zweiten Prozesstag gab es neue Erkenntnisse zu dem 50-jährigen Angeklagten, der in Ahlen versucht haben soll, den neuen Partner seiner ehemaligen Freundin heimtückisch zu töten. Beide sagten am Montag vor dem Landgericht Münster als Zeugen aus.

Von Pjer Biederstädt

Hat der Angeklagte den 37-jährigen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin an der Kreuzung Kruppstraße / Porschestraße im Juli 2017 absichtlich mit einem Mietwagen umgefahren oder handelte es sich um einen Verkehrsunfall? Der Geschädigte konnte am zweiten von sechs angesetzten Verhandlungstagen im Zeugenstand kaum neue Erkenntnisse zum Tathergang beitragen.

Ein Auto habe ihm gegenüber an einer Kreuzung trotz Vorfahrtsrecht mehrere Autos passieren lassen. Auch er habe abgewartet. Als der Wagen jedoch weiterhin stehenblieb, sei der 37-Jährige mit seinem Fahrrad links abgebogen. „Dann war das Auto plötzlich neben mir“, schilderte der Zeuge, der beim Zusammenstoß über die Windschutzscheibe geschleudert und am Arm verletzt worden war. Erkannt habe er den Fahrer, der sich schnell aus dem Staub gemacht hatte, aber nicht.

Tatverdächtiger und Opfer kennen sich

Allerdings deutet der Mietvertrag des Autoverleihs darauf hin, dass der Angeklagte den Wagen geliehen hat. Die Vertragsunterschrift ähnele der auf dem Personalausweis des Angeklagten, sagte die Vorsitzende Richterin. Und auch die Befragung der Ex-Freundin ließ den Schluss zu, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Kennengelernt haben sie sich in den Freckenhorster Werkstätten, einer Arbeitsstelle für Menschen mit Behinderung. Nach zwei Jahren „On-Off-Beziehung“ sei die Liaison beendet gewesen. Ihr neuer Freund, der Geschädigte, arbeitet ebenfalls in den Werkstätten.

Die 35-Jährige beschrieb den Angeklagten als zurückgezogen und psychisch labil. Er sei nicht in der Lage, über sich zu sprechen. „Ihm fehlen soziale Kompetenzen“, so ihre Einschätzung. Oft habe er Selbstmordgedanken geäußert. Wegen suizidaler Absichten musste der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus sogar fixiert werden.

Bereits in der Vergangenheit ist der Angeklagte wegen Gewalt an einer Frau, die seine Zuneigung nicht erwiderte, und dessen Freund verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil aus dem Jahr 1996 verlas die Vorsitzende Richterin. Der Angeklagte schwieg zu den Vorwürfen, wie schon zum Prozessauftakt. Weitere Zeugen werden am 24. Januar gehört, wenn der Prozess fortgesetzt wird.