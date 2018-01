Ahlen -

Das scheidende Kinderprinzenpaar musste seinen Hut nehmen, während die neuen Kindertollitäten Silas I. (Albrecht) und Finja I. (Schicke) mit Standartenträger Mika Behrndt noch in ihren Eiern beharrlich an der Schale kratzten. Schließlich schlüpften sie beim Galanachmittag der Kükengarde am Sonntagnachmittag in der Stadthalle pünktlich zu ihrer Proklamation.