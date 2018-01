Ob Walther von der Vogelweide, Heinrich Heine oder Paul Auster, ob Peter Kreuder, Udo Jürgens oder Elton John: Mit der Liebe beschäftigen sich Dichter wie Musiker seit jeher. So schöpfte das „Musikalische Literatett“ aus Hamm und Dülmen beim Literatur- und Musikabend am Samstag im „Shim Sham“ an der ehemaligen Zeche „Westfalen“ aus einem überaus reichen Fundus von Melodien und Texten über starke Gefühle und gegenseitige Zuneigung.

Von Christian Feischen

„Vom Anfang bis zum Ende der Liebe“ lautete der Titel des Programms, das Pianist Harald Sumik mit der Titelmelodie aus der bittersüßen „Love Story“ eröffnete. Moderatorin Jenny Heimann führte nicht nur in die Kurzgeschichten, Gedichte und Lieder aus unterschiedlichen Epochen ein, sondern las unter anderem auch eigene Texte. Dabei ging es etwa um ein Wiedersehen mit der ersten Liebe in einem sozialen Netzwerk via Internet. Letztlich aber genauso um das Gefühl, mal wieder im siebten Himmel zu schweben wie beim Operettenlied „Du bist die Welt für mich“.

Das Quartett spannte den literarisch-musikalischen Bogen vom ersten Flirt über die Höhen und Tiefen von Beziehungen bis zu ihrem Ende durch Auseinanderleben oder gar Tod wie in der „Love Story“. Die nicht chronologisch an ihrer Entstehungszeit orientierte, sondern thematisch angelegte Abfolge der Musik- und Textbeiträge bot zugleich einen Wechsel von Rezitationen mit Gesang und Klaviermusik. Als „Literatainment“ bezeichnet das Quartett selbst diese unterhaltsame Mischung aus Wort und Klang. Dadaistische Lyrik von Kurt Schwitters durfte dabei gleich auf Udo Jürgens‘ „Siebzehn Jahr, blondes Haar“ folgen. Den Schlager interpretierte Harald Sumik am Klavier mit Sänger Freddy Pieper genauso in Zwanziger-Jahre-Chanson-Manier wie die von Berthold Brecht getextete elegische „Erinnerung an Marie A.“

Neben der ältesten Form der Liebeslyrik, dem Minnesang, gehörten auch Pop-Balladen zum Programm des „Literatetts“. Für „Nights In White Satin“ von den „Moody Blues“ und Elton Johns „Your Song“ spendeten die Zuhörer besonders viel Beifall.

Harald Schönfelder beeindruckte zwischen solch po­pulären Melodien immer wieder mit seinen akzentuiert vorgetragenen Rezitationen, wobei Francois Villons „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund“ in der deutschen Übertragung des Expressionisten Paul Zech heraus stach: Das Gedicht, das Schauspieler und Bühnen- „Enfant terrible“ Klaus Kinski in den 1960er Jahren durch seine eigenwillige In­terpretation bekannt machte, trug Schönfelder bewusst ruhig vor – und erzielte zum leisen Pianospiel Harald Sumiks mit der „Träumerei“ von Robert Schumann umso mehr Wirkung.

Nach Texten von Robert Gernhardt und Mascha Kaléko, durch deren Gedichte auch die weibliche Sicht auf Liebesbeziehungen im Programm vertreten war, de­monstrierte das Musik- und Literaturensemble nach knapp zwei Stunden eindrucksvoll, wie unterschiedlich man mit dem „Ende der Liebe“ umgehen kann: „Sie saßen allein und sprachen kein Wort“, dichtete Erich Kästner in seiner „Sachlichen Romanze“. „Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht?“, fragt dagegen jenes Lied, das einst durch die selbstbewusste Marlene Dietrich populär wurde. Und Udo Jürgens tat bekanntermaßen „jede Träne weh“, als er von seiner „Chérie“ nur noch wissen wollte: „Warum nur, warum?“

Mit dieser Mischung aus mal Nachdenklichem und mal Amüsantem geriet der abwechslungsreiche Reigen „Vom Anfang bis zum Ende der Liebe“ schließlich zum kurzweiligen Musik- und Literaturabend, mit dem das „Musikalische Literatett“ die knapp 50 Besucher im Tanzlokal an der Zeche unterhielt. Wobei die Vier eigentlich ganz zu Beginn mit der Frage-und-Antwort-Lyrik Erich Frieds das wohl Wesentliche über die Liebe schon gesagt hatten, zumindest aus poetischer Sicht. „Was es ist, fragt der Verstand“, hieß es da. Der Dichter lässt die Liebe schlicht antworten: „Es ist, was es ist.“