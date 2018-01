Von Ralf Steinhorst

Zunächst aber lobte der KAB-Stadtverbandsvorsitzende Wolfgang Funke die Vorhelmer KAB: „An den vielen Presseberichten sieht man, wie aktiv ihr seid!“ Zudem berichtete er auch von Neuigkeiten aus dem Bezirksverband, der sich ebenfalls im Umbruch befindet.

Von einer guten Finanzlage konnte Kassenwart Klaus Bülhoff berichten, auch die Anzahl der Mitglieder von 144 ist in den letzten beiden Jahren exakt gleich geblieben. Trotzdem offenbarte der Blick in den Pfarrsaal das Dilemma, es gibt zu viele Mitglieder, die nur passiv dabei sind. Deshalb fand auch der Vorsitzende Reiner Krimphove, dass die Generalversammlung besser hätte besucht sein können.

Lichtblicke gab es nur im Seniorenbereich und bei der Gruppe „Aktiv ab 50“, in deren Berichten Thea Schumacher und Heinz Woestmann gute Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen bilanzierten. Dafür aber kommt der Bereich der Familienfahrten mangels Interesse immer mehr zum Erliegen, auch weil sich für diesen Bereich keine Betreuung mehr findet.

„Was ist mit unserer KAB?“ regte Reiner Krimphove eine Diskussion an, in der er zunächst die Umstrukturierung zum Leitungsteam erklärte. „Wir kommen uns als Vorstand ziemlich alleingelassen vor“, kritisierte er und kündigte an, nach zwölf Jahren seine Funktion als Vorstandssprecher nicht fortsetzen zu wollen. Er zeigte sich aber bereit, in einem Leitungsteam weiter mitzuar­beiten. In der Diskussion wurde gewünscht, dass die KAB sich wieder mehr der Aufgabe einer Arbeitnehmervertretung bewusst werde. Für die Förderung der Familienarbeit soll ein Dreierteam einige Veranstaltungen vorbereiten.

Ins neue Leitungsteam wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Klaus Bühlhoff, Reiner Krimphove, Andreas Ostermann, Monika Overhage, Hildegard Prahl, Thea Schumacher und Heinz Wöstmann gewählt, Friedhelm Ostermann stößt neu dazu. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Als Vertrauensleute wurden Gerhard Czech, Herbert Leifker, Inge Ossenbrink, Rudi Schmid, Hubert Schnieder, Heinz Uthmann und Heinz Wöhle berufen. Als Delegierte für den KAB-Bezirkstag wurden Uschi Große Jäger, Herbert Leifker, Andreas Ostermann und Anke Papenfort gewählt.

Traditionell wurden auch Ehrungen langjähriger Mitglieder vorgenommen. Seit 25 Jahren gehören Wolfgang und Uschi Große Jäger sowie Willi Linnemann der Bewegung an, vor 40 Jahren traten Magdalena und Wolfgang Drügemöller sowie Irmgard und Josef Schuld bei.