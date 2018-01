Von Dierk Hartleb

Im Gespräch mit unserer Zeitung geht Schlebes fest davon aus, dass Karlsruhe die Grundsteuer in bestehender Form kippt. Denn ihre Erhebung beruht auf dem sogenannten Einheitswert, der in Westdeutschland 1964, in den neuen Ländern sogar 1935 festgelegt worden ist. „Die Grundlagen sind also völlig überholt“, stellt Schlebes fest und geht davon aus, dass das Gericht den Bundesgesetzgeber auffordert, die Bemessungsgrundlage zeitgemäß anzupassen. „Dafür wird das Gericht eine bestimmte Frist einräumen“, spekuliert Schlebes und hält 2020 für ein denkbares Datum. Den anderen Fall, dass das BVG die Steuer völlig verwirft und für grundsätzlich verfassungswidrig erklärt, will sich der Kämmerer lieber nicht vorstellen. Denn dann fehlten ihm schlicht zehn Millionen Euro im Haushalt. So viel wirft die Grundsteuer B ab, von der nur der staatliche Immobilienbesitz einschließlich baulicher Anlagen für die Verkehrsinfrastruktur sowie Sport- und Kulturstätten ausgenommen ist. Nach der Gewerbesteuer ist die Grundsteuer A und B die zweitertragreichste Kommunalsteuer, die den Städten und Gemeinden grundgesetzlich verbrieft ist.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup wird an der mündlichen Verhandlung vor dem BVG als Vertreter seiner Fraktion teilnehmen. Aus seiner Besorgnis macht er keinen Hehl: „Die Grundsteuer steht tatsächlich auf der Kippe. Es geht für die Kommunen in Deutschland um knapp 14 Milliarden Euro jährlich.“

Bei der Überprüfung der Verfassungskonformität der Grundsteuer, die auf Basis völlig veralteter Grundstücksbewertungen erhoben wird, gehe es allein um die Frage der „Übereinstimmung mit dem Grundgesetz“, also nicht „um Steuererhöhungen“, wie von „interessierter Seite“ immer wieder behauptet werde. „In Wirklichkeit käme es ihnen gerade recht, wenn die Grundsteuer kippen würde. Aber das hätte dramatische Folgen für die Lebensqualität in den Kommunen, weil dann erneut Jugendeinrichtungen, Verkehrsangebote, kulturelle Einrichtungen bedroht wären. Das wird hoffentlich nicht passieren“, so Daldrup.

Bislang sind sämtliche Versuche, die Grundsteuer zu reformieren, wie der Bundesfinanzhof es schon 2010 gefordert hatte, nicht zum Tragen gekommen. Denn dazu müssten die Finanzämter, die für die Festsetzung der Einheitswerte zuständig sind, alle Grundstücke, ob bebaut oder unbebaut, neu bewerten. Alternativ könnten damit auch die Kommunen beauftragt werden, de­nen aber die erforderliche Objektivität nicht zugetraut wird. Oder man einigte sich auf ein gebäudewertunabhängiges Modell, das den Verkehrswert und die Fläche berücksichtigt.