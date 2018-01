Von Peter Schniederjürgen

Der Innenausbau ist im vollen Gange. Das Katzenquarantänehaus des „Mammut-Tierheims“ in Tönnishäuschen braucht offensichtlich nicht mehr lange bis zur Vollendung. Die Aussicht ist nicht schlecht, damit im Februar fertig zu werden. „Es ist für uns enorm wichtig, Katzen hier isolieren zu können“, sagt Christiane Schäfer, Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Katzen gehören zu der definitiv größten „Gästegruppe“ im Heim. Leider sind viele davon nicht gerade gesund, wenn sie hier ankommen. So hat die Not den Verein zum Bau des rund 7,6-mal 11,3 Meter großen Hauses gedrängt – ausgestattet mit allem, was für eine Quarantäne nötig ist. „Wir betreten das Gebäude durch eine Schleuse“, erklärt Marion Zeitler, stellvertretende Vorsitzende. Hier legen die Mitarbeiter künftig Schutzkleidung an und desinfizieren sich. Der nächste Schritt führt in einen langen Flur. „Das Haus bekommt acht Boxen. Nicht sehr breit, aber hoch“, sagt Christiane Schäfer. „Die werden später komplett gekachelt, damit sie per Hochdruckreiniger bearbeitet werden können, um so die Hygiene zu gewährleisten.“ Damit die Tiere genug Bewegungsraum haben, werden noch Klettermöglichkeiten aus ebenfalls leicht zu reinigendem Material eingebaut. Große Fenster sorgen für Licht in den Boxen. Die spätere Glastür sichert die Überwachung der zeitweiligen Bewohner.

Was aber, wenn mal eine ganze Katzenfamilie kommt? „Da haben wir auch ein Familienzimmer“, zwinkert die Chefin. Tatsächlich findet sich gegenüber ein großer Raum von gut der doppelten Größe. Die Spezialität dabei ist ein direkter Zugang zum Behandlungsraum. „Hier werden tierärztliche Behandlungen unternommen“, verrät Zeitler. Der Raum sei zwar nicht für Operationen ausgelegt, doch was im normalen Betrieb anfällt, sei darin gut möglich.

Marion Zeitler (l.) und Christiane Schäfer freuen sich. Foto: Peter Schniederjürgen

Daneben findet sich eine große Futterküche. Ein paar Schritte weiter die sanitären Anlagen für die Mitarbeiter mit Toiletten sowie Wasch- und Duschgelegenheiten. Dazu finden sich im südlichen Teil des Gebäudes die technischen Instillationen. Der gesamte Komplex ist fußbodenbeheizt. „Das ist eine unglaublich tolle Sache. Und es ist nicht die erste Spende von der Firma ,Herotec‘“, bedankt sich Schäfer. Das Unternehmen habe nicht nur Material gestiftet. „Auch die Installation haben sie übernommen, was uns unglaublich entlastet.“

Überhaupt freut sich Schäfer über die Hilfestellung, die sie vom Deutschen Tierschutzbund erfahren hat. Dort wurden die Pläne des Architekten Rainer Friemann aus Neubeckum überprüft und wenn nötig ergänzt. „Die Leute dort stehen uns wirklich mit Rat und Tat zur Seite – als Ansprechpartner, wann immer wir sie brauchen.“