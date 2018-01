Ahlen wächst – und dürfte inzwischen die 53 000er-Hürde übersprungen haben. Quelle: die Landesstatistiker von IT NRW.

Von Ulrich Gösmann

Wie viele Menschen leben eigentlich in Ahlen? Eine der Quellen, die mit eigenen Zahlen Antwort gibt: die Landesstatistiker von Information und Technik Nordrhein-Westfalen (kurz IT NRW). Die veröffentlichten am Dienstag ihre aktuellsten Berechnungen. Aktuell? Na ja. Stichtag ist der 31. Dezember 2016. Da stehen hinter der größten Stadt im Kreis 52 905 Menschen. Davon 27 006 weiblich.

Ein Jahr zuvor waren es 618 Einwohner weniger (52 287). Gegenüber dem Jahr 2011 liegt das Wachstum inzwischen sogar bei 829 Bürgern. Grundlage sind die Daten, die seinerzeit über den „Zensus“ (Volkszählung) ermittelt wurden, die nun Jahr für Jahr fortgeschrieben werden und sich keineswegs mit den Zahlen im Einwohnermeldeverzeichnis der Stadt Ahlen decken. Dennoch ist der Trend eindeutig: Ahlen wächst immer schneller und dürfte auf Basis fortgeschriebener IT-NRW-Erhebung zur Stunde sogar über der 53 000er-Marke liegen.

Für den Kreis Warendorf wurden übrigens 277 744 Menschen zum 31. Dezember 2016 errechnet. Ein Plus von 313 gegenüber dem Vorjahr. Würden die 618 Neu-Ahlener fehlen, hätte der Kreis mit einem Minus abgeschlossen.