Von Peter Harke

Für den 47-Jährigen ging am vergangenen Sonntag ein Traum in Erfüllung: einmal selbst auf dem „heiligen Rasen“ im Signal-Iduna-Park in Dortmund „aufzulaufen“, wenn auch nicht in kurzen Hosen, sondern mit dicker Winterjacke. Vor dem Heimspiel der Borussia gegen den VfL Wolfsburg schwenkte Markus Link auf dem Platz die eigens für diesen Zweck angefertigte, drei mal vier Meter große Clubfahne der „Werseborussen“, während die 80 000 Zuschauer im ausverkauften Stadion die Hymne „You‘ll never walk alone“ sangen. „Das war Gänsehaut pur“, berichtet der Ahlener mit leuchtenden Augen. Und gibt offen zu: „Ich war ganz schön aufgeregt.“

Einweisung vor dem Spiel

Vor etwa anderthalb Jahren schon hatten sich die „Werseborussen“ auf eine Ausschreibung des BVB hin beworben und waren nun kürzlich erst ausgelost worden, zum Rückrundenstart in der 1. Bundesliga einen von 30 Fahnenschwenkern zu stellen, deren Choreographie vor jedem Heimspiel zu den festen Ritualen gehört. Markus Link war 90 Minuten vor Anpfiff im Stadion zur Einweisung. Dabei wurden er und seine „Kollegen“ zum Beispiel ermahnt, die Fahnenstangen nicht in den Boden zu rammen oder während des Aufwärmens der Mannschaft un­ter gar keinen Umständen ei­nen Ball zurückzuspielen, der ihnen vor die Füße rollen sollte. „Aus Versicherungsgründen“, wie es hieß. Alkohol und Handynutzung waren im Innenraum selbstredend auch tabu.

Wo er sich postieren wollte, durfte Markus Link sich aussuchen. Also baute er sich mit der Fahne vor der Nord-Tribüne auf, wo seine Frau Steffi und sechs weitere Clubmitglieder im unteren Bereich ihre Stehplätze hatten – und ihn so gut im Blick, gut genug, um ein paar halbwegs brauchbare Fotos zu schießen. Besser „erwischt“ wurde er von einer Fernsehkamera des Bezahlsenders „Sky“, so dass auch die Daheimgebliebenen seinen Auftritt live miterleben konnten.

Nach der Zeremonie musste er die Fahne abgeben, die jetzt – mit der Nummer 139 – in einem speziellen Raum in den Katakomben des Stadions eingelagert ist und auf ihren nächsten Einsatz wartet. Dann wird aber ein anderes der aktuell 37 Mitglieder der „Werseborussen“ zum Zuge kommen. Elf Minuten nach dem Anstoß war Markus Link dann an seinem Platz auf der Tribüne und sah sich den Rest des Spiels an, das torlos unentschieden endete. „Bis zum Sechzehner haben sie alles richtig gemacht, aber die Kugel einfach nicht reingebracht“, analysiert der BVB-Fan die Offensivschwäche der Schwarz-Gelben. Torjäger Pierre-Emerick Aubame­yang, nicht zum ersten Mal aus disziplinarischen Gründen suspendiert, fehlte im Sturm.

Erinnerung an Ahlen für Marco Reus

Am nächsten Tag war „Auba“ jedoch zur Stelle – und zapfte beim Neujahrsem­pfang des BVB Bier für die 1300 aus ganz Deutschland und dem Ausland angereisten Fanclubvertreter. Wieder mittendrin: Markus Link, diesmal mit seiner „besseren Hälfte“. Der Andrang war gewaltig, grüppchenweise und jeweils nur für 15 Minuten wurden die Anhänger zu den Tischen vorgelassen, hinter denen die Spieler saßen, um wie am Fließband Autogramme zu schreiben. Markus und Steffi schafften es trotzdem, die beiden mitgebrachten Trikots mit Unterschriften voll zu bekommen. Sie werden beim Sommerfest zum fünfjährigen Bestehen ihres Clubs die sicher begehrtesten Preise der Tombola sein.

Als Markus Link bei Marco Reus ankam und ihm einen Aufkleber der „Werseborussen“ zum Signieren hinlegte, fragte ihn der Nationalspieler, dessen Profi-Karriere einst bei Rot-Weiß Ahlen begann: „Hast du noch mehr davon? Den kleb‘ ich mir aufs Auto.“ Auch Au­bame­yang bot Link daraufhin einen Sticker für seinen Aston Martin an, doch der Gabuner habe dankend abgewunken.

Als „nett und freundlich“ beschreibt der Ahlener BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Volksnah“ gebe sich auch der neue Trainer Peter Stöger, von dem Markus Link erwartet, dass er der Mannschaft das anscheinend verloren gegangene Selbstvertrauen zurückgibt, um das „Saisonziel“, sich in der Tabelle vor „die Blauen“ zu setzen, erreicht. Den nächsten Schritt dahin könnte die Borussia mit einem Auswärtssieg am Freitag bei der Hertha in Berlin machen – angefeuert auch von acht „Werseborussen“ um Markus Link. Für den die schwarz-gelben Festtage ruhig immer so weiter gehen könnten . . .