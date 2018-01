Zum gemeinsamen Neujahrsempfang luden Stadt Ahlen und Aufklärungsbataillon 7 am Dienstagabend in die „Westfalen-Kaserne“ ein. Rund 300 Gäste tauschten sich zwischen Grußworten, Ehrungen und stärkender Suppe aus.

Von Christian Wolff

Wie sich eine profane Wartungshalle in einen ansehnlichen Festsaal verwandeln kann, stellten die Soldaten des Aufklärungsbataillons 7 am Dienstagabend eindrucksvoll unter Beweis: Tarnnetze, Bäume, Blumen und Fahnen schufen den optischen Rahmen in der „Westfalen-Kaserne“. Allein auf die Kronleuchter, die vor der Schließung des Offiziersheims über den Köpfen der Ehrengäste leuchteten, mussten die Akteure beim Neujahrsempfang verzichten.

„Ich kann nur hoffen, dass Sie unsere Bemühungen anerkennen, aus den gegebenen Möglichkeiten das Beste zu machen und den Rest durch Gastfreundschaft auszugleichen“, sagte Oberstleutnant Stefan Kribus in seiner Begrüßungsansprache. Schließlich handelte es sich um die Gegeneinladung, nachdem die Stadtverwaltung den Aufklärern im Vorjahr in Rathaus und Stadthalle die Tore geöffnet hatten. „Dafür, und das sage ich mit dem Blick nach oben voller Zuversicht, wird es hier und heute nicht durch das Dach regnen“, meinte der Kommandeur mit einem humorvollen Seitenhieb auf den maroden Zustand des 1977 erbauten Kultur- und Verwaltungszentrums im Herzen der Stadt.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger nahm den Ball gerne auf und verwies auf den seit Jahren stockenden Neubau des „Trio-Gebäudes“ auf dem Kasernengelände, das aufgrund der jahrelangen Bauzeit unter Soldaten bereits den Namen „Berliner Flughafen von Ahlen“ trage. „Aber es hat ja auch sein Gutes, dass uns diese Gebäude das Leben schwermachen“, so das Stadtoberhaupt. „Es hat dazu geführt, dass wir diesem Empfang zusammen ausrichten. In einem Jahr machen wir dann wieder getrennte Sache – aber nur, was den Empfang angeht“, versprach er.

Fotostrecke: Neujahrsempfang der Stadt und des Aufklärungsbataillons 7 Fotostrecke Foto: Christian Wolff und Peter Harke

Zweifellos, das wurde auch nach dem offiziellen Teil deutlich, hat die zweifache gemeinsame Veranstaltung dazu geführt, dass die eine oder andere Hemmschwelle gegenüber der Bundeswehr in Vereinen, Verbänden und Verwaltung abgebaut wurde. Oberstleutnant Kribus versicherte den rund 300 Gästen jedenfalls: „Wir fühlen uns nach wie vor nicht nur wohl und jederzeit gut aufgehoben, sondern wirklich in Ahlen zu Hause.“

Besonders begrüßte der Gastgeber neben den militärischen Ehrengästen und den Vertretern der Stadt sowie des Kreises Warendorf, vertreten durch Landrat Dr. Olaf Gericke, den Vorhelmer Ortsausschuss-Vorsitzenden Hubertus Beier als Mitbegründer der neuen Patenschaft zwischen der Hellbachgemeinde und der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7. Trotz Beginn der Sitzungswoche hatte sich am Abend auch der CDU-Landtagsabgeordnete Henning Rehbaum aus Düsseldorf in Richtung Wersestadt aufgemacht. Nicht zuletzt weilte mit Herbert Faust auch ein Ehrenbürger in der ersten Reihe. Kribus erinnerte an dessen Engagement, das 1990 zur Gründung des Freundeskreises Ahlener Soldaten geführt hatte.

(Ausführliche Berichterstattung in der „Ahlener Zeitung“ vom 18. Januar 2018.)