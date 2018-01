Von Peter Harke

Im Kampf um das runde Leder spielte Ahlen immerhin schon mal in der 2. Fußball-Bundesliga. In ih­rem Einsatz für den Fairen Handel ist die Wersestadt jetzt sogar in die Champions League aufgestiegen – und befindet sich in bester Gesellschaft mit Metropolen wie Rom, Paris oder Madrid. So ordnete jedenfalls Manfred Holz, Fairt­rade-Ehren­bot­schafter aus Neuss, das ein, was sich am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle der „Westfalen-Kaserne“ vollzog: Ahlen wurde der offizielle Titel „Fairtrade-Town“ verliehen, als 523. Stadt in Deutschland und 124. in NRW. Die entsprechende Urkunde überreichte Holz Bürgermeister Dr. Alexander Berger im Rahmen des gemeinsamen Neujahrsem­pfangs der Stadt Ahlen und des Aufklärungsbataillons 7, der unter der Überschrift „Sicherheit und Solidarität“ stand und einen angemessenen Rahmen für die Auszeichnung bot.

Manfred Holz hielt vor den rund 300 militärischen und zivilen Gästen des Empfangs ein leidenschaftliches Plädoyer für den Fairen Handel, der Kleinbauern und Plantagenarbeitern in Entwicklungsländern zugutekomme und damit auch Fluchtursachen bekämpfe. Der Kauf von Fairtrade-Produkten wie Kaffee, Tee, Honig, Schokolade, Rosen oder Textilien sei „kein Almosen“, sondern leiste einen nachhaltigen Beitrag zur Überwindung der ungerechten Verteilung von Ressourcen und Wohlstand in der Welt. „Eine Milliarde Menschen kämpft gegen Übergewicht und eine Milliarde hat nicht genug zu essen“, schilderte Holz plakativ die Lage und konstatierte eine „Globalisierung der Gleichgültigkeit“, die es aufzuhalten gelte. Dabei zähle er von nun an auch ganz stark auf Ahlen.

Um die Zertifizierung als „Fairtrade-Town“ hatte sich die Stadt auf Beschluss des Rates im Dezember 2016 bei „TransFair e.V.“ beworben. Die Anforderungen zu erfüllen, sei gar nicht so leicht gewesen, gab VHS-Leiter Rudolf Blauth als Mitglied der eigens gebildeten Steuerungsgruppe, der ne­ben ihm Karla Grawinkel, Heti Rehbaum, Sermin Glöden und Susanne Bohnet angehören, zu. Doch letztlich sei es gelungen, eine ausreichende Zahl von insgesamt 40 Firmen, Geschäften, Vereinen, Kirchengemeinden, Schulen und Gastronomiebetrieben mit ins Boot zu holen, die sich schriftlich verpflichtet haben, fair gehandelte Produkte in ihr Sortiment aufzunehmen, für den Eigenbedarf einzukaufen oder an ihre Gäste auszuschenken. Auch im Besprechungszimmer des Bürgermeisters im Rathaus kommt längst nur noch „fairer“ Kaffee oder Tee auf den Tisch.

Dr. Alexander Berger freute sich über den „Titelgewinn“, reichte den Lorbeerkranz, den Manfred Holz mit seiner Laudatio geflochten hatte, jedoch weiter an den vor fast 40 Jahren gegründeten „Arbeitskreis Eine Welt e.V.“, der den seit Kurzem an der Gerichtsstraße 4 ansässigen Weltladen betreibt und das Lesecafé in der Stadtbücherei bewirtschaftet. Der Verein, der auch in der Halle einen Stand aufgebaut hatte, war und ist Vorreiter für den Fairtrade-Gedanken in Ahlen. „Nicht mit der Waffe in der Hand“ wie die Soldaten des Aufklärungsbataillons 7, sondern „mit der Waffel auf der Hand“ lebten die 23 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weltladens das „Ideal der globalen Solidarität“, würdigte Berger das Engagement und überreichte Vorstandssprecherin Karla Grawinkel eine Dankesurkunde. Sie erinnerte an die im vergangenen Jahr verstorbene langjährige Vorsitzende Gisela Ilse, die das Team schmerzlich vermisse. | Seite 5