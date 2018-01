Von Ulrich Gösmann

Am Mittwochnachmittag hatte die Gewerkschaft ihre Mitglieder noch in Ahlen mobilisiert. Zu einer Stunde, als Wetterdienste in ihren Orkanwarnungen dazu aufriefen, am Donnerstag besser zu Hause zu bleiben.

Am Morgen ließen auch die Metaller Luft aus ihrem Protestpaket. „Wir möchten Sie in Kenntnis setzen,dass wir aufgrund der Sturmwarnungen, aus Sicherheitsgründen, keinen Demozug und keine Kundgebung auf dem Marienplatz in Ahlen durchführen“, hieß es aus dem Büro der IG Metall Gütersloh - Oelde. Dennoch: Es bleibe beim Warnstreikaufruf ab 12 Uhr; es gebe eine kleine Kundgebung vor der Firmenzentrale von Winkelmann PC an der Schmalbachstraße, zu der auch Gewerkschaftler von der Leifeld Metal Spinning erwartet werden.

Um 11.44 Uhr dann der komplette Rückzug: „Aufgrund des angekündigten Sturms wurde die Kundgebung am heutigen Tage kurzfristig abgesagt!!!“